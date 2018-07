Wereldwijd werden er deze week ontelbare hitterecords verbroken. En dat is geen goed nieuws MDR

13 juli 2018

22u23

Bron: The Guardian 0 Wetenschap Wereldwijd stegen de temperaturen afgelopen week tot ongekende hoogtes. De ongewone en langdurige hittegolf richt het debat onvermijdelijk op de verandering van het klimaat.

Afgelopen maand viel in Californië de elektriciteit uit, door een overbelasting van het energienetwerk. De reden? Te veel airconditioners tegelijk in gebruik. Algerije registreerde in dezelfde maand in de Sahara de hoogste temperatuur ooit gemeten in Afrika: 51,3 graden Celsius. Het Verenigd Koninkrijk onderging zijn op drie na langste hittegolf ooit. Met als bewijs een gesmolten dak op een onderzoeksgebouw in Glasgow. Droogte zorgt wereldwijd voor dreigende mislukte oogsten en bosbranden.

Zelfs als de zon onder gaat brengt de nacht geen verkoeling meer. De kust van Oman meet 's nachts temperaturen van 42,6 graden Celsius. Dit wordt de hoogste 'laagste' temperatuur genoemd, ooit gemeten. En zo gaat de lijst door.

Volgens de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) gaan de stijgende temperaturen tegen de standaard cyclus in: het weerfenomeen La Niña vindt namelijk plaats. Dat hoort een moment te zijn waarop temperaturen dalen, in plaats van te stijgen.

Onderzoeken wijzen tot nu toe steeds op het risico dat bepaalde weerfenomenen langer en intensiever zullen aanhouden. Onder meer de meteorologen van de WMO zien hun theorieën in de jongste weken regelmatig bevestigd. Zowel warmte- als koudefronten vaker geblokkeerd zullen worden. Dit zorgt voor langere periodes van hitte, koude of juist extreme regenval, zoals afgelopen week in Japan het geval was. Daar overleden meer dan 150 mensen door overstromingen na extreme regenval en overstromingen.