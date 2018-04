Wereldprimeur aan de UGent: paard met hartritmestoornis succesvol behandeld TT

27 april 2018

08u42 0 Wetenschap Het paardencardiologieteam van de UGent heeft met succes een Noors jumpingpaard met ritmestoornissen behandeld door middel van ablatie. Het dier was eerder al behandeld met elektroshocks, maar telkens keerde de ritmestoornis terug. Het gaat om een wereldprimeur bij paarden, meldt de universiteit in een persbericht.

Ablatie is een techniek die al langer bij mensen met hartritmestoornissen wordt gebruikt. Met behulp van een katheter wordt er met opzet hartweefsel beschadigd. Het hartweefsel wordt met behulp van plaatselijke warmte, opgewekt door radiofrequentiegolven, verbrand, waarbij kleine littekentjes ontstaan. De ritmestoornis dooft daarna uit.

De wetenschappers brachten eerst alle elektrische activiteit in het hart driedimensionaal in kaart. Zo werd de exacte oorsprong van de ritmestoornis gelokaliseerd. Die plaats werd daarna door ablatie behandeld, het zogenaamde 'dotteren'. Het hartritme van het paard normaliseerde daardoor permanent.

Paard past niet in scanner

Beide technieken konden tot nu toe niet bij paarden gebruikt worden, onder meer omdat de dieren niet in een CT- of MRI-scanner passen.De Gentse wetenschappers gebruikten daarom als eersten een echo in plaats van een scanner bij de behandeling.

“Deze wereldprimeur opent de deur naar een heel nieuwe aanpak van ritmestoornissen bij het paard” zegt professor Gunther van Loon, die het paardencardiologieteam van de Universiteit Gent leidt.

Frequente klacht

Een hartritmestoornis is een elektrisch probleem waardoor het hart onregelmatig klopt. Ritmestoornissen treden regelmatig op bij paarden. Sommige zijn onschuldig maar de meeste ritmestoornissen leiden tot klachten en in sommige gevallen zelfs tot de dood. Een snelle diagnose is daarom belangrijk.

Sommige aandoeningen kunnen verholpen worden met medicatie, maar vaak zijn andere behandelingen nodig. Een te trage hartslag kan bijvoorbeeld verholpen worden met een pacemaker.

Het paardencardiologieteam van de UGent heeft op dat vlak al veel ervaring opgebouwd. In 2001 werd aan de Universiteit Gent ook een methode ontwikkeld om ritmestoornissen bij paarden door middel van een elektroshock te behandelen. Van over heel Europa worden daarvoor paarden naar Merelbeke gebracht. Het slaagpercentage van de behandeling bedraagt 95 procent.

Na een succesvolle behandeling met een elektroshock is het echter mogelijk dat de hartritmestoornis opnieuw opduikt. Dat was ook het geval bij het Noorse jumpingpaard.

Voorkomen van herval

Ook bij de mens gebeurt het vaak dat hartritmestoornissen na een geslaagde behandeling opnieuw opduiken. De oorzaak is vaak een kleine groep ‘zieke’ cellen die de stoornis terug in gang zet. Bij het dotteren worden deze zieke cellen door middel van warmte als het ware geïnactiveerd, waardoor de kans op herval drastisch vermindert. Bij die behandeling worden geavanceerde technieken, waaronder CT- en MRI-scans van het hart gebruikt. Maar dat kan dus niet bij een paard.

De specialisten uit Gent voerden de hele procedure uit onder echografische controle. De operatie nam vier uur in beslag. De recovery van de narcose verliep vlot en het paard vertoont een volledig herstel. Verwacht wordt dat het jumpingpaard snel terug kan keren naar de eigenaar en zijn normale activiteiten kan hervatten.

Toekomst

Het is de eerste keer dat zowel de elektrische mapping als de ablatie werden toegepast bij een paard en het toont aan dat deze technieken technisch mogelijk zijn bij paarden. Het paardencardiologieteam van de Universiteit Gent zegt "erg enthousiast" te zijn om de beide technieken verder te ontwikkelen voor behandeling van ritmestoornissen bij paarden.