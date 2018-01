We zullen tegen 2035 langer leven, maar niet in betere gezondheid Joeri Vlemings

23 januari 2018

16u57

Bron: The Guardian 3 Wetenschap Dat we alsmaar langer zullen leven, is geweten. Maar dé vraag is: zullen we die extra jaren ook in goede gezondheid kunnen doorbrengen? Helaas niet, volgens een Brits onderzoek van de Newcastle University. Het aantal ouderen met minstens vier verschillende ziektes zal in minder dan 20 jaar verdubbelen, beweren de wetenschappers.

65-plussers zullen meer en meer ziektes als kanker, diabetes, dementie en depressie ontwikkelen, stellen de onderzoekers. Dementie, depressie of een of andere cognitieve aftakeling zullen een op de drie ouderen treffen die gediagnosticeerd zijn met vier chronische ziektes, wat multimorbiditeit genoemd wordt. De komende twintig jaar zal er, volgens de studie, een "enorme toename zijn van het aantal mensen dat lijdt aan multimorbiditeit".

Het onderzoek, onder leiding van professor Carol Jagger, spreekt van een toename met 179,4 procent van kankerdiagnoses bij mensen van gepensioneerde leeftijd. Voor diabetes verwachten ze een stijging van 118 procent, en ook het aantal gevallen van artritis zal flink de hoogte ingaan. "Bij de 85-plussers zullen alle ziektes, behalve dementie en depressie, in absolute cijfers meer dan verdubbelen tussen 2015 en 2035", aldus de wetenschappers.

Hogere kans op hospitalisatie

Dat betekent ook dat onze tegen 2035 'gewonnen' tijd voor ongeveer twee derde getekend zal zijn door ;multimorbiditeit;. In het geval van mannen gaat het om 3,6 jaren extra levensduur, bij vrouwen om 2,9 jaren. "Deze bevindingen hebben enorme gevolgen voor de organisatie van de gezondheidszorg in de toekomst", zegt Jagger aan The Guardian. "Multimorbiditeit verhoogt de kans op hospitalisatie en op langere en herhaalde verblijven in het ziekenhuis."

Dat het aantal patiënten met vier of meer kwalen zal toenemen, is voor een groot stuk te wijten aan de verwachte sterke stijging de komende jaren van het aantal mensen dat minstens 85 wordt. Maar wat Jagger nog onrustwekkender vindt, is dat ook de groep van 65 tot 74-jarigen meer risico zal lopen op twee of drie gelijktijdige ziektes dan in het verleden. "Dat komt door hun hogere prevalentie van obesitas en door lichamelijke inactiviteit, risicofactoren voor verscheidene aandoeningen", besluit Jagger.