We geven bijna alles uit handen aan apparaten. Daardoor wordt ons lichaam dommer Petra Modderkolk

12 juli 2018

15u18

Bron: Trouw 1 Wetenschap We verbannen fysieke inspanning steeds meer uit ons dagelijks leven. Is het lichaam een onhandig ding dat ons in de weg zit of verwaarlozen we het ten onrechte?

Volgende week leveren veertigduizend wandelaars in het Nederlandse Nijmegen een lichamelijke prestatie van formaat. Meestal hebben ze maanden getraind, want dertig of veertig kilometer redt een lichaam niet zomaar. Vier dagen lopen. Van de eerste stappen dinsdagochtend op de Waalbrug tot de laatste meters over de Via Gladiola. Ze krijgen te maken met warmte, de brandende zon op hun hoofd, blaren op hun voeten. Voor even draait alles in de Waalstad om die ene fysieke uitdaging: de Nijmeegse Vierdaagse.

Hoe groot is het contrast met ons dagelijks leven. Daarin lukt het ons aardig om lichamelijke inspanning tot het minimum te beperken. We werken achter computers, laten onze boodschappen bezorgen in kant-en-klare verpakkingen en zelfs de grasmaaier maait uit zichzelf. Het klinkt best aantrekkelijk. Maar ergens voelen we ons ook ongemakkelijk omdat we onze vrienden vooral online ontmoeten. Zonder smartphone leven, durft bijna niemand nog. Onze keuze voor gemak maakt ons afhankelijk van apparaten. We weten wel dat bewegen belangrijk is, daarom gaan we naar de sportschool. Maar in het dagelijks leven hebben we nauwelijks nog spierkracht nodig.

Tot op de dag van vandaag zitten we met die rottige kloof tussen geest en lichaam opgescheept filosofe Linde van Schuppen

Verborgen verlies

Uitgerekend tijdens de Vierdaagsefeesten houdt filosofe Linde van Schuppen, promovenda aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, een lezing over deze ontwikkeling. Zij stelt onze moderne omgang met het lichaam ter discussie. Is het wel een goed idee dat we ons lichaam buiten spel zetten? De winst zit in tijd en geld. Maar verliezen we hierdoor ook iets?

