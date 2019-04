Exclusief voor abonnees Wat weet u nog over het zwarte gat? 5 vragen over het fenomeen beantwoord Nina Dillen

10 april 2019

14u37 0 Wetenschap Een primeur voor de sterrenkunde: vandaag werd de eerste foto ooit van een zwart gat in het heelal getoond, met dank aan astronomen van het Event Horizon Telescope project. Voor wie zelf met een zwart gat zit ten tijde van die les aardrijkskunde: dr. Alex Lobel (Belgische Sterrenwacht) legt uit wat het precies is en wat deze sterrenkundige primeur betekent voor de wetenschap.

1. Wat is een zwart gat ?

Een zwart gat is een gebied in het heelal met zo’n grote zwaartekracht waardoor niets er kan aan ontsnappen. Alles wat dicht bij een zwart gat in de buurt komt, verdwijnt in dat gat en komt er niet meer uit. Ook licht kan niet aan zo'n gat ontsnappen, waardoor de gaten niet zichtbaar zijn. “Het is een zeer grote massa die samengedrukt is,” verduidelijkt Dr. Alex Lobel van de Koninklijke Belgische Sterrenwacht. “Je hebt ze in enorme variaties qua grootte. Het zwarte gat uit ons Melkwegstelsel dat voor dit EHT-project in beeld werd gebracht, is een enorm, massief gat. Zo’n gat kan tot 4,1 miljoen keer de massa van de zon beslaan. Maar je hebt er ook meerdere kleintjes in elk sterrenstelsel.”

