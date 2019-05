Wat is die mysterieuze streep lichtjes aan de hemel? Redactie

25 mei 2019

02u47

Bron: Belga, ANP 0 Wetenschap De voorbije nacht was in de lucht een bijzonder verschijnsel waarneembaar. Aan de hemel was een streep van tientallen lichtjes zichtbaar die op sterren leken. Vermoedelijk ging het om satellieten van het Amerikaanse ruimtevaartbedrijf SpaceX, die vrijdag in een baan om de aarde zijn gebracht. Dat zegt ook weerman Frank Deboosere. “De heldere lichtpunten vannacht rond 1.00 uur aan de hemel zijn dus de Starlink-satellieten van SpaceX”, tweette hij.

In binnen- en buitenland maken mensen melding van het fenomeen, dat zich rond 1.00 uur voor het eerst voordeed en ook daarna nog te zien was. De een vraagt zich af of het gaat om een “zwerm drones”, de ander zegt “alsof de intercity langskomt door de lucht”.

Het project van het bedrijf van ondernemer Elon Musk, met de naam Starlink, is bedoeld om een verbinding voor snel internet op aarde en op termijn ook in de ruimte te realiseren. Daarvoor zijn honderden satellieten nodig, waarvan de eerste zestig de ruimte zijn ingeschoten.



Rond 02.30 uur was de trein van satellieten nogmaals te bewonderen al was het toen meer bewolkt.

