Wat doet de ruimte met je lichaam? Tweelingstudie van NASA wijst het uit lva

12 april 2019

01u57

Bron: Reuters 0 Wetenschap Een verblijf in de ruimte eis zijn tol op lichamelijk vlak. Om de effecten op de gezondheid van ruimtevaarders beter te begrijpen onderzocht NASA de Amerikaanse tweelingbroers Scott en Mark Kelly, nadat Scott bijna een jaar in de ruimte had doorgebracht. Ze identificeerden de veranderingen en stelden vast dat het lichaam zich na een tijd volledig weer normaliseerde - op enkele blijvende verschillen na.

NASA-astronaut en Amerikaans recordhouder voor de meeste tijd in de ruimte Scott Kelly werd volledig onderzocht nadat hij 340 dagen in het International Space Station had doorgebracht. Zijn identieke tweelingbroer Mark onderging precies hetzelfde medische onderzoek. Beide broers waren astronauten voor NASA op het moment van het onderzoek.

“Mij aanpassen na mijn terugkomst was veel moeilijker dan me aanpassen aan de ruimte”, vertelt Kelly aan de media. “Het voelde alsof ik eerst een paar dagen de griep had en daarna heb ik me heel lang moe gevoeld”.

De reis naar de ruimte had bij Scott een verdikking van de slagaderwand en retina veroorzaakt, veranderingen in darmflora, een vermindering van zijn cognitieve vaardigheden, DNA-schade, veranderingen in gen-expressie en een verlenging van de telomeren, de uiteinden van chromosomen die in verband worden gebracht met gezonde cellen. Het verkorten van de telomeren gaat met celveroudering gepaard. Na zijn terugkeer stelden de wetenschappers in plaats van een verlenging van de telomeren een versnelde verkorting en uiteindelijk verlies van de telomeren vast.

Na zes maanden op aarde waren de veranderingen in zijn DNA - op enkele na - weer helemaal ongedaan gemaakt. Een klein percentage DNA dat gerelateerd is met het immuunsysteem herstelde zich echter niet. Dat zou kunnen wijzen op blijvende genetische schade.

Wat de oorzaak betreft voor de genetische schade, zien de onderzoekers vijf mogelijke boosdoeners, waaronder straling in de ruimte en het gebrek aan zwaartekracht. Het ruimtestation waar Scott zijn tijd doorbracht bevond zich onder de vanallengordel, een gordel van geladen deeltjes buiten het magneetveld van de aarde.

De studie moet inzicht brengen in de lichamelijke veranderingen die astronauten ondergaan wanneer ze langere tijd in de ruimte doorbrengen. Dr. Andrew Feinberg van de Johns Hopkins Universiteit noemt de studie “het begin van de menselijke genetica in de ruimte”, een noodzakelijke tak van de wetenschap nu NASA nadenkt over menselijke expedities naar de maan en Mars.