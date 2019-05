Wat als Mona Lisa kon praten? ‘Deepfake’ brengt wereldberoemd schilderij tot leven AW

17u28 4 Wetenschap Wil je weten hoe een pratende Mona Lisa eruit zou zien? Het kan: dankzij het knap staaltje artificiële intelligentie (AI) werd het geverfde gezicht van Mona Lisa op een realistische manier tot leven gewekt.

Deepfakes, die met artificiële intelligentie gegenereerd worden, zijn al een tijdje onderwerp van onderzoek. Op basis van een enorme database aan bewegende gezichten kunnen computerprogramma’s bekende koppen laten zeggen en doen wat ze willen. Computerwetenschappers experimenteerden alvast met Barack Obama (zie video onderaan) en nu ook met de Mona Lisa.



Russische onderzoekers van het Samsung AI Center en het Skolhovo Institute of Science and Technology in Moskou maakten het zichzelf graag een beetje moeilijker. Hoe meer beelden van een gezicht voorhanden zijn, hoe realistischer het getrukeerd resultaat. Maar van de Mona Lisa bestaat er slechts één portret.



Toch ziet het bewegende gezicht van Mona Lisa er behoorlijk realistisch uit. Praten doet ze nog niet, dat is misschien een volgende stap. De onderzoekers deden overigens hetzelfde met de gezichten van Albert Einstein, Salvador Dali en Marilyn Monroe.

Hoe het werkt?

Eerst en vooral wordt er een dataset gecreëerd waar tal van bewegende beelden ingevoerd worden. Vervolgens leert het systeem hoe gezichten bewegen. Daarbij legt het de focus op herkenningspunten zoals de neus, de mond en de ogen. Tenslotte gaat het computerprogramma een nieuw gezicht op basis van die beelden laten bewegen. Er zijn ongeveer 32 trainingsbeelden nodig om een realistisch bewegend beeld te creëren.

De video van Barack Obama is een voorbeeld van de deepfake-technologie. De woorden die de voormalige Amerikaanse president hieronder in de mond neemt, heeft hij in werkelijkheid nooit uitgesproken.