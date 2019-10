Wasmachine verspreidt resistente bacteriën kv

06 oktober 2019

Bacteriën die resistent zijn voor antibiotica kunnen via de schone was uit de wasmachine worden overgedragen op mensen. Dat blijkt uit Duits onderzoek dat is gepubliceerd in het Amerikaanse vaktijdschrift Applied and Environmental Microbiology.

De onderzoekers troffen de ziektekiemen aan in het spoelvak en de deurrubbers van een industriële wasmachine in een kinderziekenhuis. Ze zaten ook op daarin gewassen mutsen en sokken van baby's. Hoe ze daar terecht zijn gekomen, is onduidelijk. Tot daadwerkelijke besmetting van zuigelingen is het niet gekomen. De onderzoekers stellen dat de uitkomsten ook gelden voor normale wasmachines.

Voor gezonde mensen bestaat er volgens de Duitse onderzoekers geen gevaar. Maar de resistente bacteriën die niet worden gedood tijdens het wassen vormen wel een potentieel gevaar voor mensen met verminderde afweer of chronische wonden, ernstige zieken en zuigelingen.



Experts gaan ervan uit dat de bacteriën wel gedood worden als er op minimaal 60 graden wordt gewassen. Ook toevoeging van chemische desinfectiemiddelen zou helpen om de ziektekiemen te bestrijden. In ziekenhuizen gebeurt dat doorgaans. Probleem is echter dat veel kleren thuis onder deze temperatuur worden gewassen.