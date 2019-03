Ware identiteit van Jack the Ripper eindelijk achterhaald? AW

18 maart 2019

09u57

Bron: Science Advances 2 Wetenschap Een van ’s werelds oudste onopgeloste zaken werd misschien eindelijk opgelost. De beruchte seriemoordenaar die de bijnaam ‘Jack the Ripper’ kreeg, vermoordde en verminkte in 1888 vijf prostituees in Londen, maar de dader werd nooit gevat. Nu suggereren forensische wetenschappers aan de Liverpool John Moores University in het Verenigd Koninkrijk dat ze weten wie de moorden pleegde.

Het recente moordonderzoek begon nadat biochemicus Jari Louhelaien een oude bebloede sjaal van een van de slachtoffers van Jack the Ripper in handen kreeg. Louhelaien en collega’s namen het DNA dat ze op de sjaal vonden onder de loep en vergeleken het met afstammelingen van enkele vermeende daders.



En al snel bleek het DNA overeen te komen met een van de verwanten: die van Aaron Kosminki, een Poolse 23-jarige Jood die als kapper werkte in de wijk waar alle vrouwen vermoord werden. De resultaten werden gepubliceerd in het vakblad Journal of Forensic Sciences.

Methode

Toch stellen de resultaten talrijke critici niet tevreden. Onder andere omdat de auteurs van de nieuwe studie niet openlijk communiceren over hun methode. De identiteit van de afstammelingen wordt bijvoorbeeld niet weergegeven om “hun privacy te respecteren”. “En zonder die gegevens kunnen we de resultaten helemaal niet positief beoordelen”, aldus Walther Parson, forensisch wetenschapper aan de Innsbruck Medical University in Oostenrijk.

Lijst met vermeende daders

Aaron Kosminki prijkt overigens op een lange lijst van mogelijke daders: maar liefst 32 namen, waaronder schrijver Lewis Carroll, werden al aangeduid als mogelijke moordenaars.

Het meest recente onderzoek staat trouwens ook niet alleen. Zo vroeg de Amerikaanse misdaadauteur Patricia Cornwell enkele jaren geleden aan wetenschappers om de DNA-stalen van de brieven die Jack the Ripper destijds naar de politie stuurde, nogmaals te bestuderen. Daaruit bleek dat Walter Sickert, een Engelse post-impressionistische kunstschilder, de dader zou zijn geweest.

Een andere analyse liet dan weer uitschijnen dat de dader een vrouw was. En anderen zeggen dat de brieven simpelweg nep zijn. Kortom, het is maar de vraag of deze ‘cold case’ ooit echt opgelost raakt. Al blijft Jack the Ripper wellicht nog een tijd het onderwerp van forensisch onderzoek.