Waarom we nog altijd in de rij staan voor een pretparkattractie

07 augustus 2018

13u51

De wereld van het wachten verandert. Om in een pretparkattractie te gaan, is fysiek in de rij staan niet altijd meer nodig: bij steeds meer parken haal je via een app een kaartje of sluit je aan in een virtuele rij. Als dat allemaal kan, waar wachten we dan nog op?

"We staan al twee uur in de rij!", roept een jongen van een jaar of 11 trots naar zijn klasgenoten verderop, die nog twijfelen of ze zullen aansluiten voor Baron 1898. Hij overdrijft: de wachttijd voor de achtbaan bedraagt een uur, maar op zo’n hete julidag is de gevoelswachttijd langer. Rijen van deze lengte zijn een grote dissatisfier, zoals dat in pretparkjargon heet, of, zoals deze scholieren zeggen: "klote".

Al in 1969 beschreef socioloog Leon Mann van de Harvard-universiteit in zijn essay Queue Culture een vreemd aspect van rijen: als we het er allemaal over eens zijn dat wie het eerst komt, het eerst maalt, dan is het eigenlijk zinloos om iedereen die tijd lijfelijk in de rij te laten staan. Wie, zoals uw verslaggever, achtbaanfanaat is en dus ’s zomers tientallen uren doorbrengt in pretparkrijen, heeft ruim de tijd hierover te malen. Dat het in 1969 niet anders kon, valt nog te begrijpen: een rol met volgnummertjes, zoals bij de slager of de bank, zal hier niet werken. Maar anno 2018 moet zo’n rij toch op te lossen zijn met een app op je telefoon, zoals dat bij het Anne Frank Huis ook kan? Die vraag houdt ook de parken bezig.

