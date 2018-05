Waarom slijm kinderen slimmer maakt 5 proefjes voor aan de keukentafel Inge Stiers

27 mei 2018

12u27 0 Wetenschap Bent u ook één van die ouders die zich al dood heeft geërgerd aan het glibberige slijm dat uw kind toch zo graag maakt? Berg uw ergernis dan maar meteen weer op, want zulke experimentjes blijken uitstekend voor de ontwikkeling van uw uk. «Het scherpt hun wetenschappelijke interesse aan», zeggen Femke Gebruers en Dorien Smits van Technopolis, het ‘doe-centrum’ voor wetenschap en technologie in Mechelen.

Het was een nooit geziene rage het voorbije anderhalf jaar: overal in het land maakten lagereschoolkinderen opeens zelf slijm. Meer dan een bus scheerschuim, vloeibare lijm, lenzenvloeistof en wat glitters of kleurstof hadden ze niet nodig om het glibberige, plasticine-achtige goedje te creëren. Winkelketen Action had een tijdlang zelfs een speciale slijmafdeling waar alle benodigdheden netjes samen stonden. Slimme uitgevers voegden daar nog enkele slijmkookboeken aan toe en de hype was compleet. Slijm maken is nochtans niet nieuw: in de jaren 90 deden kinderen het ook al, met dit verschil dat het nu veel meer verspreid raakte dankzij internet en de filmpjes op YouTube. En dát is een goede zaak.

Je hebt 11% van dit artikel gelezen

