Waarom narcisten en perfectionisten graag rondrijden in een dikke bak Erik Kouwenhoven

09 december 2019

07u22 2 Wetenschap Wanneer je denkt dat hard rijdende dikke Audi's, BMW's en Mercedessen vooral worden bestuurd door narcistische idioten, heb je gelijk, zo blijkt uit een Finse studie. Maar dat is niet het hele verhaal.

Er wordt vaak aangenomen dat geld het karakter van mensen beïnvloedt. Rijke mensen worden verwend, verveeld en egoïstisch door de overdaad aan geld, zo wordt vaak gedacht. Ze kopen een dure auto en gedragen zich vervolgens asociaal in het verkeer. Maar volgens een onderzoeksteam onder leiding van wetenschapper Jan-Erik Lönnqvist van de Universiteit van Helsinki heeft het fenomeen van de asociale bestuurder niets met geld te maken.



Het gaat volgens het onderzoeksteam bij dit soort mensen om een fundamentele karaktereigenschap. Lönnqvist onderzocht bijna 1900 deelnemers en presenteerde de resultaten van zijn bevindingen in het ‘International Journal of Psychology’.

Asociaal

De titel van her onderzoek luidt: ‘Niet alleen klootzakken rijden Mercedes’. Uit het onderzoek blijkt dat hoe egoïstischer, agressiever of narcistischer iemand is, hoe groter de kans is dat hij of zij een dure auto koopt. Dat betekent dus dat de auto geen asociaal persoon maakt van zijn bestuurder, simpelweg omdat deze persoon dat al was voordat de auto werd gekocht.

Tweede kopersgroep

Maar voordat je als bezitter van een grote BMW X6 of Lamborghini Urus een verontwaardigde reactie stuurt: er is ook een tweede groep berijders van dit soort auto's die niet asociaal of narcistisch is. Bij deze groep mensen weerspiegelt de auto de persoonlijkheid van de koper vanwege de status en de hoge kwaliteit van het model. Deze kopersgroep ziet zo’n auto dus als een verlengstuk van zichzelf.