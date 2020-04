Waarom je vaak weet wat de beste beslissing is – maar die toch niet neemt Martijn Peters

24 april 2020

13u44 0 Wetenschap Wanneer mensen een beslissingen moeten maken kiezen ze vaak, tegen beter weten in, voor een minder voordelige optie. En volgens een nieuwe wetenschappelijke studie, die recent gepubliceerd werd in Wanneer mensen een beslissingen moeten maken kiezen ze vaak, tegen beter weten in, voor een minder voordelige optie. En volgens een nieuwe wetenschappelijke studie, die recent gepubliceerd werd in Nature Communications , blijkt dat niet het gevolg te zijn van onwetendheid. De onderzoekers toonden aan dat we vaak een keuze maken op basis van ons buikgevoel, een gewoonte, of wat simpelweg de vorige keer ook werkte in plaats van ons gezond verstand te gebruiken.

“In ons onderzoek wisten de mensen wat het beste werkte, en toch gebruikten ze die kennis gewoonweg niet”, vertelt professor psychologie en economie Ian Krajbich van de Universiteit van Ohio State. “Deze resultaten druisen in tegen de algemene overtuiging dat mensen een slechte keuze maken omdat ze simpelweg niet beschikken over de nodige informatie.”

Wat betekent dit nu in de praktijk? Stel dat voor jou de E314 de snelste weg is om naar huis te rijden. Gisteren was er echter een ongeval waardoor er file was en je de E313 nam om zo een paar minuten sneller thuis te zijn. Neem je vandaag dan de E314 waarvan je weet dat deze de snelste route is? Of rij je terug via de E313 omdat dit gisteren zo goed werkte? Volgens de resultaten van deze studie zal je eerder de keuze maken om de route te nemen die gisteren het beste werkte en het feit dat de E314 normaal altijd de snelste route is negeren.

Waarom volgen we dan niet vaker datgene waarvan we weten dat het de beste strategie is? Hoewel het vinden van een antwoord op deze vraag niet tot de studie behoorde vermoeden de onderzoekers dat het waarschijnlijk een hogere mentale inspanning kost om heel de tijd beslissingen te nemen op basis van je kennis. Daarnaast is het ook niet altijd duidelijk hoeveel meer succes een bepaalde strategie je zal opleveren, vooral als het verschil klein is. En tot slot is het soms moeilijk om te beoordelen of je een slechte of goede beslissing hebt genomen op basis van de uitkomst. Op sommige momenten neem je een goede beslissing en heb je gewoon pech, en andere keren gebeurt er het omgekeerde.