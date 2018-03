Waarom de hamburger op je bord straks uit kweekvlees bestaat Mac van Dinther

26 maart 2018

16u04

Bron: de Volkskrant 0 Wetenschap Sinds de hamburger van 200.000 euro vijf jaar geleden is de ontwikkeling van kweekvlees in een stroomversnelling geraakt. Een Amerikaans bedrijf beweert zelfs nog dit jaar een product te kunnen presenteren.

Op 6 augustus 2013 stonden de ­Riverside Studios in Londen bol van verwachting. Journalisten uit de hele wereld waren opgetrommeld om het wonder mee te maken van de eerste hamburger van kweekvlees, gepresenteerd door de Nederlandse hoogleraar Mark Post.

De presentatie verliep vlekkeloos. De hamburger van 200.000 euro, gefinancierd door Google’s medeoprichter Sergej Brin, siste in de pan. En hij smaakte echt naar vlees, getuigden drie uitverkoren proevers. Hooguit een tikje flauw.

Daar in Londen werd ons een blik gegund op wat tot voor kort nog sciencefiction leek: een toekomst mét vlees, maar zónder de problemen die daar onlosmakelijk aan verbonden zijn: dierenleed, milieubederf, CO2-uitstoot. Volgens gezaghebbende instituten van onder andere de Verenigde Naties is – overmatige – vleesconsumptie een van de grootste milieuproblemen van onze tijd.

Daarna werd het stil rond het thema kweekvlees. Maar dat was slechts schijn. Want de ­wereld van het kweekvlees is de afgelopen jaren in een stroomversnelling geraakt, zo blijkt uit een rondgang. Wereldwijd zijn inmiddels een stuk of tien bedrijven opgericht die zich ­serieus op de productie van vlees uit stamcellen hebben gestort.

De eerste kweekvleesproducten zullen binnen nu en drie jaar op de markt komen, verwachten insiders. En misschien nog wel sneller: het Amerikaanse bedrijf Just beweert eind dit jaar al een consumentenproduct van kweekvlees te kunnen presenteren. "De techniek is er", zegt Josh Tetrick, ceo van Just, telefonisch vanuit San Francisco. "Het is nu alleen nog een kwestie van toepassen." Daarmee is een toekomst met vlees zonder dode dieren ineens dichtbij. "Awesome", vindt Tetrick zelf ook.

