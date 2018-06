Vuurbal verlicht de hemel, zelfs op Pinkpop Marcia Nieuwenhuis

17 juni 2018

17u34 0 Wetenschap In ons land, Nederland, Duitsland én Frankrijk hebben mensen gisteravond een enorme vuurbal gespot. Ook tijdens het optreden van de Foo Fighters op Pinkpop verscheen de lichtflits aan de hemel.

In totaal zijn er al negentig meldingen binnengekomen over de zogenoemde 'fireball', zo blijkt uit een inventarisatie van de Internationale Meteorieten Organisatie. Het ging om een lichtblauwe en lichtgroene lichtflits die in ons land werd gespot in onder meer Haasrode, Beveren en Scherpenheuvel-Zichem.

#vuurbal boven #averbode zeer helder met verschillende brokken richting zuiden Pascal(@ Orionxt12) link

Een bezoeker van Pinkpop zag de flits in zijn ooghoeken en legde hem vast op video tijdens een optreden van de Amerikaanse rockband Foo Fighters, blijkt uit een filmpje op Dumpert.

"Gisteren een #vuurbal gespot tijdens Foo Fighters op #Pinkpop, dat is toch een stuk meer rock ‘n roll dan een regenboog #pp18", constateert Ruben den Boer op Twitter droogjes.

Gisteren een #vuurbal gespot tijdens Foo Fighters op #Pinkpop, dat is toch een stuk meer rock ‘n roll dan een regenboog #pp18 Ruben den Boer(@ zwartomrand) link

De Duitser Uwe Reichert is één van de weinigen die de vuurbal zag én op de foto wist vast te leggen. Met zijn Canon EOS met 180 millimeterlens wist hij de vuurbal in beeld te brengen. "Met beeldbewerking iets opgelicht", geeft Reichter wel toe op Twitter.

Dag en nacht

De Duitser is wetenschapsredacteur en 'bedrijft dag en nacht astronomie', zoals hij zelf zegt. Op Twitter kreeg hij zoveel reacties dat hij er niet in slaagt om iedereen persoonlijk te bedanken. Zijn tweet met de bewuste foto werd meer dan honderd keer gedeeld en honderden keren leuk bevonden.

Kurz nach dem Foto im letzten Tweet gelang mir um 23:11 Uhr MESZ dieser Schnappschuss: #Mond #Venus #Feuerkugel.

Canon EOS 6D, f=180mm, ISO 4000, Bl. 10, t=1,6sec; mit Bildbearbeitung etwas aufgehellt. pic.twitter.com/16RGhWZk6s Uwe Reichert(@ UReichert) link

