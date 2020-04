Vul opnieuw de ‘corona-enquête’ in en help mee het virus te bestrijden HLA

21 april 2020

10u38

Bron: UAntwerpen 54 Wetenschap De Universiteit Antwerpen heeft een nieuwe lijst met vragen online gezet in het kader van haar grote corona-enquête. Daarmee wil ze gedragsveranderingen in kaart brengen en nagaan hoe goed de maatregelen van de overheid opgevolgd worden. Tot 22 uur kan je De Universiteit Antwerpen heeft een nieuwe lijst met vragen online gezet in het kader van haar grote corona-enquête. Daarmee wil ze gedragsveranderingen in kaart brengen en nagaan hoe goed de maatregelen van de overheid opgevolgd worden. Tot 22 uur kan je de online vragenlijst invullen. Vandaag polst ze onder meer naar de ervaring met thuiswerk en handen schudden.

Het is al de zesde keer dat de UAntwerpen een bevraging organiseert. Wekelijks nemen honderdduizenden mensen deel aan de bevraging, die mee ondersteund wordt door UHasselt, KU Leuven en ULB. “Het is echt belangrijk dat mensen blijven mee doen”, legt professor Philippe Beutels (UAntwerpen) uit. “Er circuleren ondertussen heel wat verschillende enquêtes”, zegt Beutels, “maar uniek aan onze studie is de herhaling en de brede waaier aan onderwerpen waarmee we evoluties in kaart brengen en verbanden leggen”. De onderzoekers delen elke week de resultaten met de beleidsmakers. “Ook als je nog niet eerder deelnam, is het nog steeds bijzonder om nu deel te nemen”, aldus Beutels.

Nu de paasvakantie voorbij is, start in het onderwijs een nieuwe periode. Vorige week vroegen de wetenschappers de respondenten naar hun ervaringen met thuisonderwijs. “Daaruit bleek duidelijk dat voor heel wat mensen de combinatie met het eigen telewerk niet vanzelfsprekend is”, weet Koen Pepermans (UAntwerpen). “Vooral ouders van kinderen in de lagere school geven aan dat thuis werken een obstakel vormt bij het ondersteunen van het schoolwerk van hun kinderen. Een veel kleinere groep geeft aan dat het niet altijd duidelijk is wat er van de ouder verwacht wordt.”

Hand of zoen

“In de grote coronastudie van vorige week gaf 13 procent van de groep 13-tot-25-jarigen aan dat ze nog niet gestopt zijn met handen of zoenen geven. Een minderheid, maar wel een minderheid die een belangrijke impact kan hebben”, legt professor Thomas Neyens (UHasselt/KU Leuven) uit. “Hopelijk vertaalt dit zich niet in een nieuwe toename aan besmettingen binnen enkele dagen. Anderzijds is het bemoedigend dat we die signalen beduidend minder opvangen bij volwassenen.”

De enquête kan vandaag tussen 10 en 22 uur ingevuld worden op www.corona-studie.be.