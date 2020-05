VUB onderzoekt impact van corona op mobiliteitsgewoontes LH

07 mei 2020

18u48 0 Wetenschap De maatregelen om corona in te dijken, hebben de laatste weken onze mobiliteit sterk beperkt. Nu bekend is hoe de volgende fases zullen verlopen, denken we al na over hoe we ons de komende tijd zullen verplaatsen. Wordt alles weer als voorheen of verandert onze kijk op mobiliteit? De VUB wil het onderzoeken en is daarom een enquête gestart.

Om inzicht te krijgen in de impact op mobiliteitsgedrag voert de onderzoeksgroep MOBI van de Vrije Universiteit Brussel onderzoek naar het verplaatsingsgedrag voor, tijdens en – de vooruitzichten over – na de coronamaatregelen in België.

“Met deze studie wensen we na te gaan hoe de coronamaatregelen het mobiliteitsgedrag beïnvloeden,” licht Lieselot Vanhaverbeke, professor technologie en mobiliteit, toe. “Hoe hebben burgers hun gedrag veranderd na 12 maart en hoe zal dit evolueren nu de maatregelen stilaan aangepast worden? Internationaal is er interesse in het vergelijken van de resultaten uit België gezien de maatregelen en de tijdschema’s variëren.”

Deelnemen aan de enquête kan via www.mobi-corona.be. De survey is opgesteld in drie talen Nederlands, Frans en Engels. Het beantwoorden van de vragenlijst duurt ongeveer 15 minuten.