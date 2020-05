VUB-onderzoekers ontwikkelen nieuwe soort laser JOBR

22 mei 2020

12u07

Bron: Belga 1 Wetenschap Een team van wetenschappers, waaronder ook onderzoekers van de Vrije Universiteit Brussel (VUB), heeft voor het eerst een laser ontwikkeld die zogenaamd superchiraal licht produceert. Dat is licht dat rond de eigen as draait en zich daardoor spiraalvormig voortplant.

De nieuwe soort laser gebruikt een metaoppervlak. Dat is een superdun oppervlak waar kleine blokjes op zijn aangebracht die 1.000 keer kleiner zijn dan de breedte van een menselijk haar. De kleine blokjes bepalen wat er gebeurt met het licht. De laser kan hierdoor licht produceren met een ultrahoog hoekmoment. Hierdoor begint het licht heel sterk te draaien. Het gedraaide licht wordt ook wel chiraal licht genoemd. Het is de eerste keer dat wetenschappers dit licht met hoge zuiverheid waarnemen.

Microstructuren

“Door gebruik te maken van dit licht kunnen we op een totaal nieuwe manier microstructuren manipuleren”, zegt VUB-onderzoeker Vincent Ginis. “Gedraaid licht kan micro-apparatuur aandrijven om een stroom op gang te brengen, en om centrifuges na te bootsen. Daar waar klassieke fysieke, mechanische systemen niet meer kunnen ingezet worden omdat ze te groot zijn, kunnen dit soort lasers ons helpen. Verschillende industrieën en onderzoeksgebieden hebben superchiraal licht nodig om hun processen te verbeteren, waaronder de voedsel-, computer- en biomedische industrie”, aldus Ginis.

Aan het onderzoek namen ook wetenschappers van de universiteit van Witwatersrand in Zuid-Afrika, Harvard University in de VS, de Nationale Universiteit van Singapore en CNST in Italië deel.

