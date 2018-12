VUB-onderzoekers ontwikkelen gel met natuurlijke pijnstillers SVM

03 december 2018

13u30

Bron: Belga 0 Wetenschap Onderzoekers van de VUB zijn er voor het eerst in geslaagd om een gel te ontwikkelen waarmee natuurlijke pijnstillers op een minimaal-invasieve manier bij de mens kunnen toegediend worden. Ze behaalden met hun onderzoek de cover van het gerenommeerde Journal of Medicinal Chemistry.

Charlotte Martin en Steven Ballet van de VUB-onderzoeksgroep voor organische chemie doen onderzoek naar pijnbestrijding. Die pijnbestrijding kan gebeuren met opioïden die gebaseerd zijn op natuurproducten (morfine) of synthetisch aangemaakte medicatie (fentanyl), maar het kan ook met stoffen die het lichaam zelf aanmaakt (bijvoorbeeld endorfine). Die laatste vorm van pijnstilling is natuurlijker, heeft minder nevenwerkingen en is minder verslavend. Maar wat hun voordeel is, is tegelijk ook hun nadeel: ze worden heel snel afgebroken in het lichaam en ze kunnen bijvoorbeeld ook niet via de huid worden opgenomen.

VUB-onderzoekers Martin en Ballet optimaliseerden peptiden om de duur van hun werking te garanderen en de gevaarlijke neveneffecten zoals constipatie, gewenning, onderdrukking van de ademhaling en verslaving te verminderen. "Maar het belangrijkste innoverende werk van Martin en Ballet ligt in de ontwikkeling van de manier waarop de peptiden in het lichaam komen en hoe ze daar worden afgebroken", zegt de VUB.

Onder de huid

De twee onderzoekers ontwikkelden namelijk een gel met bioactieve peptide die onder de huid wordt ingespoten. De gel wordt op natuurlijke wijze in het lichaam afgebroken en heeft een pijnstillend effect van drie à vier dagen. Hierdoor kunnen de ernstige en verslavende bijwerkingen van pijnstillende middelen voor een groot deel verminderd worden.

De gel kan ook andere actieve bestanddelen dragen, waardoor ook vele andere geneesmiddelen op deze minimaal-invasieve en biologisch afbreekbare manier toegediend kunnen worden. "De ontwikkelde injecteerbare biogels zijn veelbelovend omdat ze potentieel gebruikt kunnen worden voor de gecontroleerde levering van therapeutische eiwitten en andere op peptiden gebaseerde behandelingen”, besluit Ballet.