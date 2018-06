Vrouwen spreken met lagere stem dan vroeger lva

17 juni 2018

00u05

Bron: BBC 0 Wetenschap Dankzij veranderende machtsverhoudingen spreken vrouwen vandaag met een lagere stem dan hun moeders of grootmoeders. Dat is de conclusie van een onderzoek van Cecilia Pemberton van de University of South Australia waarin opnames uit 1945 en de vroege jaren 90 met elkaar werden vergeleken.

Uit de studie bleek dat de grondtoon bij vrouwen in de latere opnames gemiddeld 23 Hz is gezakt: van een gemiddelde van 229 Hz naar 206 Hz, en dat is een hoorbaar verschil.

Factoren die het stemgeluid kunnen beïnvloeden zoals roken of de pil werden uitgesloten. Geen lichamelijke factoren, maar sociologische factoren kunnen deze verandering volgens de onderzoekers verklaren. Hun hypothese luidt dat vrouwen bewust een diepere stem gebruiken om sterker en dominanter over te komen, vooral in de werksfeer.

Het typische voorbeeld dat het belang van stemgeluid in een professionele context aantoont is dat van de voormalige Britse premier Margaret Thatcher. Zij schakelde zelfs een stemcoach in en deed haar grondtoon doorheen haar carrière met een indrukwekkende 60 Hz zakken.

De verlaging in stemgeluid bij vrouwen werd ook al vastgesteld in Zweden, de VS en Canada. Pembertons hypothese dat de verandering te maken heeft met een steeds geringere genderongelijkheid, valt goed te rijmen met een andere studie waaruit blijkt dat vrouwen in Nederland in verhouding veel lager spreken dan Japanse vrouwen. In Japan is genderongelijkheid veel groter dan in Nederland, zoals onder meer de grotere inkomenskloof tussen mannen en vrouwen illustreert.

Stemgeluid voorspelt status in groep

Dat je stemgeluid een impact heeft op hoe je wordt gepercipieerd is al vaker aangetoond, onder andere door Joey Cheng van de University of Illinois. Zij kwam tot de vaststelling dat je op basis van de diepte van je stemgeluid kan voorspellen welke status je binnen een groep geniet.

In de studie van Cheng kreeg een groep mensen een strategische taak: een volgorde opstellen van zaken die een astronaut nodig heeft om te overleven in geval van nood. Eenmaal de deelnemers de opdracht hadden gekregen, lieten de meesten hun stem zakken.

Daarna werden ze apart ondervraagd over de overtuigingskracht en status van de deelnemers binnen de groep. Diegenen die dieper spraken eindigden hoger in de ranking voor status en dominantie dan wie hoger sprak. Zij werden dan weer als onderdaniger beschouwd.

Je stem laten zakken om macht uit te drukken komt ook voor bij primaten. Ze drukken daarmee uit dat ze klaar zijn om te vechten of hun bezit te beschermen.

Lagere stem minder sexy

Er is ook een keerzijde aan de stemverandering bij vrouwen. "Hoewel lagere stemmen - en assertief gedrag in het algemeen - efficient macht en autoriteit signaleren, bij vrouwen zowel als bij mannen, kan het ook een negatieve impact hebben op hoe leuk je wordt gevonden", zegt Cheng.

Uit verschillende studies is gebleken dat een diepere stem vaak minder sexy is en minder vriendelijk overkomt.