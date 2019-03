Exclusief voor abonnees Vrouwen kunnen écht minder goed autorijden en dit is waarom Marjolein van Trigt

31 maart 2019

13u01

Bron: de Volkskrant 0 Wetenschap Ontwerpers en onderzoekers gaan vaak uit van mannen als ze mensen bedoelen. Dat is voor vrouwen onhandig (te grote telefoons), maar ook schadelijk (auto’s zijn voor hen onveiliger). En dan vergroten slimme algoritmes de ongelijkheid nog uit ook.

De meeste vrouwen kunnen niet autorijden. Geen grap; ze zijn er niet goed toe in staat – fysiek gezien dan. Dat komt doordat hun benen gemiddeld korter zijn dan die van mannen. Daardoor moeten ze dichter bij het stuur zitten om de pedalen te kunnen raken en meer rechtop om over het dashboard te kunnen kijken. Dat is niet alleen onhandig, het is vooral erg gevaarlijk. Door die zithouding lopen vrouwen namelijk meer risico dan mannen op interne bloedingen en beenletsel bij een auto-ongeluk. Ze hebben 47 procent meer kans op zwaar letsel en zelfs 17 procent meer kans op overlijden.

