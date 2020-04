Vroegste bewijs ontdekt van mens die gedood werd door meteoriet AW

23 april 2020

11u51

Bron: Science Magazine 0 Wetenschap Getroffen door een meteoriet: het klinkt bijna als een Bijbelse straf. Toch vonden enkele Turkse archivarissen het vroegste bewijs van zo’n afschuwelijke dood. Op 22 augustus 1888 liet een man het leven na een meteorietinslag op de heuveltop van wat nu Sulaymaniyah in Irak is. De gruwelijke gebeurtenis staat wijdverbreid omschreven in documenten van Turkse staatsarchieven.

Talrijke documenten die bewaard werden in de Turkse staatsarchieven, werden bestudeerd en vertaald door enkele archivarissen. Het resultaat publiceerden ze in het vakblad Meteoritics & Planetary Science.



Het gaat daarbij om Ottomaans-Turkse brieven die in 1888 werden geschreven door de lokale autoriteiten, nadat een man stierf in mysterieuze omstandigheden. De brieven berichten over enkele ooggetuigen die vertelden dat ze wel 10 minuten lang vuurballen hadden zien flitsen. Daarbij zouden de meteorieten één dodelijk slachtoffer geëist hebben én een andere man volledig verlamd hebben. Hoewel in het (verre) verleden meermaals beweerd en omschreven werd hoe iemand gedood werd door een meteoriet, er werden nooit eerder historische gegevens teruggevonden die zulke verklaringen bewezen. Tot nu.

Staaltje bewijs

Niet alleen eiste de inslag, meer dan een eeuw geleden, een menselijk slachtoffer, er werd ook aanzienlijke schade aangericht aan de gewassen in de buurt. Dat staat te lezen in de brieven. Om te bewijzen dat het om meteorieten ging, hadden de autoriteiten één brief zelfs voorzien van een ‘bijlage’: het monster van de steen. Jammer genoeg vonden de onderzoekers dat stukje meteoriet niet meer terug, niet in de archieven en niet in Turkse musea.

Meteorieten

Een meteoriet is een deeltje van een meteoroïde of planetoïde dat op de aarde inslaat nadat het daar de dampkring binnenkomt. Dat gebeurt overigens niet zo vaak. De lichtflits die we zien als het deeltje de dampkring binnenkomt heet meteoor. Is de meteoroïde zó groot, dat er nog een stukje op aarde neerkomt, dan wordt dat restant een meteoriet genoemd.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.