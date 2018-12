Vroege kerst voor ruimteliefhebbers: 4 raketlanceringen op 24 uur AW

18 december 2018

13u13

Bron: Space.com 0 Wetenschap Kerstmis komt vroeg voor de ruimtefanaten. Er worden vandaag maar liefst vier raketten gelanceerd, en je kan ze allemaal live bekijken. Hier een overzicht wat er wanneer gelanceerd wordt.

GPS lll-satelliet

De US Air Force lanceert vandaag – na maanden vertraging - een GPS lll-satelliet vanuit de Amerikaanse vliegbasis Cape Canaveral in de staat Florida.





Het gaat om een nieuwe generatie gps-satellieten van Space X die nauwkeuriger én veiliger zouden zijn. Vandaag gaat de eerste van 32 geplande gps lll-satellieten de ruimte in. Samen zullen ze de oude toestellen vervangen. De lancering kan je live volgen op de site van Space X.

New Shepard-capsule van Blue Origin

Wat later vertrekt er in West Texas een New Shepard-capsule van Blue Origin richting de ruimte. Blue Origin is het ruimtevaartbedrijf van Amerikaanse ondernemer Jeff Bezos. Bezos is CEO van Amazon.com, en bezit niet enkel een ruimtevaartbedrijf maar ook 160 miljard euro.

Wat hij vandaag lanceert, is eigenlijk in opdracht van ruimtevaartagentschap NASA. Het gaat daarbij om een testvlucht die enkele dingen met zich meedraagt waaronder een ruimtekoelingsintallatie en zeven experimenten van verschillende universiteiten die de microzwaartekracht bestuderen. Zowel NASA als Blue Origin zenden de lancering live uit.

Bovendien gaat het om een bijzondere tiende testvlucht waarbij men de mogelijkheden voor ruimtevaarttoerisme bestudeert. Bezos wil, in ruil voor zo’n 200.000 euro, bezoekjes aan de ruimte mogelijk maken. Zo kunnen klanten voor enkele minuten genieten van een gewichtloze toestand én het uitzicht.

Sojoezraket van Arianespace

Verder lanceert het Franse bedrijf Arianespace een nieuwe Sojoezraket. Die raket draagt de eerste van drie satellieten met zich mee, die door het Franse leger gebruikt zullen worden als ‘Optische Ruimte Component’ of observatiemiddel. Het gaat daarbij al om de derde generatie van zulke aardobservatiesatellieten.





Toepasselijk vindt de lancering ook plaats in Frans-Guyana in Zuid-Amerika. Die lancering wordt live uitgezonden op de website van Arianespace.

Delta IV Heavy Rocket

Tenslotte zal er vannacht nog een laatste raket worden afgevuurd vanuit de luchtmachtbasis Vandenberg Air Force Base in Californië.



De Delta IV Heavy Rocket maakt deel uit van een missie voor het National Reconnaissance Office, een van de zeventien inlichtingendiensten van de Verenigde Staten. Vergelijkbaar met bovenstaande satelliet van het Franse Arianespace, draagt de Heavy Rocket een “topsecret” lading met zich mee. Vermoedelijk een satelliet die door de dienst National Reconnaissance Office gebruikt zal worden als spionagesnufje. De lancering was oorspronkelijk al voor 9 december gepland. Toen zag men enkele seconden voor de lancering dat er wat probleempjes waren.