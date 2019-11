Voor het eerst in 40 jaar opent NASA maanmonsters van laatste bemande missie AW

07 november 2019

17u12

Bron: NASA 0 Wetenschap Voor het eerst in veertig jaar hebben enkele wetenschappers een staaltje afkomstig van de maan, geopend. Daarin wat zand en stenen die astronauten Gene Cernan en Jack Schmitt mee naar onze aarde brachten in 1972. Door het kostbare materiaal te openen, wil de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA zich optimaal voorbereiden op de volgende bemande maanmissie.

Op 7 december 1972 vertrok de laatste missie van het project Apollo richting de maan. Aan boord van het bemande ruimteschip astronauten Gene Cernan en Jack Schmitt. Vier dagen later, op 11 december, zetten de twee astronauten tenslotte voet op de maan. Ze besloten eveneens een ‘stukje’ van de maan mee naar huis te nemen. Dus stopten ze wat zand en gesteente in twee kleine buisjes die ze verzegelden in een speciale vacuüm-container en vervolgens mee naar huis namen. Tot slot kregen de twee buisjes nog het label 7.3001 en 7.3002 opgeplakt en reisden ze op die manier terug naar de aarde.

Eenmaal terug op aarde bleven de buisjes, net zoals zoveel stalen die verzameld werden tijdens de Apollo-missie, ongeopend. Tot twee dagen geleden tenminste. Want om zich optimaal voor te bereiden op de nakende bemande maanmissie die Artemis gedoopt werd, zullen de monsters nu nauwkeurig onderzocht worden.

Röntgenstralen

Voorlopig werd enkel staaltje 7.3002 geopend. Het tweede monster, dat tijdens diezelfde trip verzameld werd, zal over enkele maanden in 2020 geopend worden. En voordat de wetenschappers het eerste buisje openden, werden er 3D-afbeeldingen gemaakt met behulp van röntgenstralen. Op die manier kon de structuur van het materiaal alvast bestudeerd worden. Vervolgens werd het buisje voorzichtig geopend en werd het regoliet, het materiaal dat op het oppervlak van de maan ligt, eruit gehaald.

Voor verbetering vatbaar

“Het openen van de monsters maakt nieuwe wetenschappelijke ontdekkingen mogelijk en helpt wetenschappers met het verfijnen van hun technieken”, aldus Francis McCubbin, onderzoeker bij NASA. Zo kan het materiaal bijvoorbeeld meer inzicht geven in hoe goed Apollo-gereedschappen werkten, en wat voor verbetering vatbaar is.