Vondst van oudste Siberische volk schudt Amerikaanse tijdlijn door elkaar AW

06 juni 2019

15u51

Bron: Nature, Science Daily 0 Wetenschap Volgens huidig wetenschappelijk onderzoek zouden de inheemse Amerikanen of de Native Americans verre afstammelingen zijn van de alleroudste Siberische volkeren. Die zouden via de Beringlandbrug – een landbrug die Alaska met Siberië verbond – de weg naar Amerika hebben gevonden. Maar Volgens huidig wetenschappelijk onderzoek zouden de inheemse Amerikanen of de Native Americans verre afstammelingen zijn van de alleroudste Siberische volkeren. Die zouden via de Beringlandbrug – een landbrug die Alaska met Siberië verbond – de weg naar Amerika hebben gevonden. Maar recent onderzoek aan de University of Cambridge en de ontdekking van een nieuwe bevolkingsgroep schudt die tijdlijn door elkaar.

In 2001 werden er voor het eerst menselijke resten in het noordoosten van Siberië gevonden. Die botten dateerden van meer dan 30.000 jaar geleden. Terwijl aanvankelijk werd gedacht dat het om de voorouders van de inheemse Noord-Amerikanen ging, stellen wetenschappers nu dat het om een onbekende mensensoort gaat: de Oude Noord-Siberiërs. En die hebben niet veel met de Native Americans te maken.



De tijdlijn in Siberië zou starten met de Paleo-Siberische volkeren: zij trokken zo’n 20.000 jaar geleden richting Noordoost-Siberië vanuit oostelijk Azië. Maar nu blijkt dat de oudste mensenresten - een paar melktanden - in Siberië al 31.000 jaar oud zijn: een verschil van maar liefst 11.000 jaar. Dat (reusachtig) gat wordt volgens de resultaten van recent onderzoek opgevuld door de Oude Noord-Siberiërs, de oorspronkelijke inwoners van Noordoost-Siberië.

Genetisch verwantschap

Er is trouwens wel een genetische band ontdekt tussen die Oude Noord-Siberiërs en de inheemse Noord-Amerikanen. Maar een rechtstreekse familielijn tussen de twee bevolkingsgroepen is er niet. Voordat er ook maar sprake was van de Native Americans, moesten de Oude Siberiërs andere bevolkingsgroepen op hun pad kruisen.

Paleo-Siberische volkeren

Zo gezegd, zo gedaan: zo’n 20.000 jaar geleden trok een uit oostelijk Azië afkomstige migrantengroep Siberië binnen: de Paleo-Siberische volkeren. Die verdrongen de oorspronkelijke bewoners uiteindelijk. Vervolgens trokken zij zuidwaarts, richting Amerika. Daarom stammen sommige oorspronkelijke bewoners van Amerika wél af van de Paleo-Siberische volkeren.

Paleo-Eskimo’s

Tussen 11.000 en 4.000 jaar geleden was het tenslotte de beurt aan de laatste migrantengroep. De meeste Siberiërs zijn nakomelingen van deze laatste migratiegolf. In diezelfde periode trokken de Paleo-Siberische volkeren van hierboven verder zuidwaarts, dieper Amerika in. Op die manier ruimden ze plaats voor de nieuwe bevolkingsgroep: de Paleo-Eskimo’s die zich in het noorden van Amerika zouden vestigen.

Huidige resultaten suggereren dat de inheemse volkeren van Noord-Amerika afstammen van twee verschillende migrantengroepen: de Paleo-Siberische volkeren en de Paleo-Eskimo’s. En de Oud-Siberische volkeren? Die hebben bitter weinig te maken met de Native Americans.