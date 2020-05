Volgens wetenschappers is onze zon minder actief dan andere sterren: “Zon is lui en eentonig” ES

02 mei 2020

15u36

Bron: Science, Popular Science 2 Wetenschap ‘Lui’ en ‘eentonig’ zijn niet meteen woorden die we met onze zon associëren. Maar wetenschappers suggereren nu dat, voor zover het over zonachtige sterren gaat, onze eigen zon een echte “luierik” is. Dat blijkt uit een ‘Lui’ en ‘eentonig’ zijn niet meteen woorden die we met onze zon associëren. Maar wetenschappers suggereren nu dat, voor zover het over zonachtige sterren gaat, onze eigen zon een echte “luierik” is. Dat blijkt uit een studie die eerder deze week gepubliceerd werd in het vakblad Science.

Wetenschappers vergeleken onze zon met 369 sterren, die qua eigenschappen zoals rotatieperiode, massa en lichtsterkte op de zon lijken. Om de sterren met elkaar te vergelijken keken de onderzoekers naar schommelingen in de helderheid aan de hand van waarnemingen van de Kepler-ruimtetelescoop van de NASA tussen 2009 en 2013.

“We waren zeer verrast dat de meeste zonachtige sterren zo veel actiever zijn dan de zon”, verklaart onderzoeker Alexander Shapiro bij het Max Planck Instituut voor onderzoek naar het zonnestelsel. De andere sterren vertoonden ongeveer vijf keer de helderheidsvariabiliteit die door de zon tijdens dezelfde periode wordt vertoond. Dat zou kunnen betekenen dat onze zon “ongewoon lui” is voor zijn soort. (Lees verder onder de afbeelding)

De activiteit van de zon wordt aangegeven door zogenaamde zonnevlekken: relatief donkere en koele vlekken op het oppervlak van de zon. De vlekken ontstaan wanneer het magnetisch veld van een ster zo sterk is, dat het de warmte diep onder de ster vasthoudt. Er kunnen zich dan korte explosies van energie voordoen waarbij geladen deeltjes vrijkomen. Als die deeltjes de atmosfeer binnendringen, kunnen ze onder andere poollicht veroorzaken. De kans op poollicht is dus het grootst in tijden van veel zonne-activiteit.

“Beter een luie dan een actieve zon”

Grote uitbarstingen van kosmische straling zouden het leven op aarde moeilijk maken, dus is het mogelijk dat de aarde sterk geprofiteerd heeft van de relatieve luiheid van de zon. “Een ‘te actieve’ ster zou de condities voor leven op onze planeet definitief veranderen, dus is leven met een vrij saaie ster niet de slechtste optie,” zei Timo Reinhold, een van de onderzoekers en eveneens aangesloten bij het Max Planck instituut, aan Reuters.

Altijd al lui of een fase?

Of de zon altijd al zo lui is geweest of gewoon door een fase gaat, is nog de vraag. Onderzoekers keken naar sporen van radioactieve elementen in boomkringen en ijskernen om de activiteit van de zon van zo’n 9.000 jaar geleden te achterhalen. Maar volgens Reinhold is “9.000 jaar slechts een knipoog in vergelijking met de levensduur van de zon - zo’n 4,6 miljard jaar”. Het is technisch mogelijk dat de ster in de toekomst opnieuw actief wordt. Toch denken de onderzoekers van de studie eerder aan een andere verklaring, namelijk dat de zon relatief jong is en de aarde tot nu toe van de zon haar kindsheid heeft kunnen profiteren.

Bekijk ook: Zon vermindert kracht virus maar houdt ook risico in



