Exclusief voor abonnees Voelt quarantaine als samenleven op een zakdoek? Negen lessen uit de ruimte Ann De Boeck

02 april 2020

11u00

Bron: De Morgen 0 Wetenschap Als iemand weet hoe je op een handvol vierkante meter kan overleven, dan zijn het astronauten Frank De Winne (58) en Dirk Frimout (79). Dit zijn hun tips om u veilig door deze quarantaine te loodsen. “Je kousen laten rondslingeren is nu echt geen goed idee”, klinkt het in De Morgen.

Op 27 mei 2009 stapte Frank De Winne in een Russische Soyoez-raket die hem samen met de Canadees Robert Thirsk en de Rus Roman Romanenko naar het internationale ruimtestation ISS bracht. Zes maanden lang woonden ze met de rest van de crew in een cabine van 750 kubieke meter, die met 27.700 kilometer per uur rond de aarde vloog. “We waren geïsoleerd, zaten dicht op elkaar en hadden nauwelijks privacy”, zegt De Winne vanuit Keulen, waar hij het opleidingscentrum van de European Space Agency (ESA) leidt. “Onze situatie was vergelijkbaar met die van vele gezinnen nu. Alleen hadden wij er jaren op getraind.”

Dirk Frimout, onze eerste ruimtevaarder ooit, cirkelde in 1992 negen dagen rond de aarde aan boord van het Amerikaanse ruimteveer Atlantis. De gedwongen isolatie tegen het coronavirus roept bij hem herinneringen op aan de periode voor en tijdens die missie. “In de weken voor de lancering ging ik ’s ochtends joggen op het domein van de NASA in Houston, maar niemand mocht me benaderen. Zelfs mijn eigen vrouw mocht pas langskomen na een medische controle. Anders zou ze misschien microben doorgeven.” Op onze vraag delen de astronauten hun beste isolatietips.

Je hebt 15% van dit artikel gelezen

