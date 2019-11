Voedingsdriehoek en groene hartvormige labels met een glimlach doen meer fruit eten tvc

11 november 2019

10u42

Bron: Belga 0 Wetenschap Wetenschapper van de Vrije Universiteit Brussel Tom Deliens heeft tijdens een onderzoek in het universiteitsrestaurant ontdekt dat een combinatie van twee of vier "nudges", zogenaamde subtiele duwtjes in de rug, de consumenten meer fruit doet eten. Toch blijkt dat het effect van "nudging" nog te beperkt is voor een gedragsverandering op grote schaal.

In het universiteitsrestaurant op de campus in Etterbeek, waar dagelijks zowat 1.000 studenten en personeelsleden hun middagmaal verorberen, wordt er aan het dessertenbuffet naast ijs, pudding en cake ook fruit aangeboden. Tijdens het experiment plaatste onderzoeker Deliens week na week nieuwe stimuli bij het fruit. Het ging onder meer om een poster van de vernieuwde voedingsdriehoek, gevolgd door groene hartvormige labels met een glimlach op of boodschappen die de voedingswaarde van fruit benadrukken tegenover ongezonde alternatieven.

De resultaten tonen dat bij twee nudges, de voedingsdriehoek en de groene hartjes, de restaurantbezoekers het meest voor een stuk fruit kozen. Op lange termijn bleek de combinatie van vier verschillende nudges het meest effectief. Bij een of drie stimuli werd geen significante stijging in de fruitverkoop vastgesteld.

Toch is "nudging" geen wondermiddel. Uit bijkomende interviews met 550 restaurantgangers gaf 66 procent aan dat ze de nudges opmerkten, maar slechts 3 procent gaf aan dat ze hun gedrag bewust aanpasten onder invloed van de aangebrachte stimuli. Agressievere technieken zoals een prijsverlaging voor gezond eten, zouden effectiever zijn. Tot slot gaf 73 procent aan dat ze nudging een goede manier vinden om consumenten aan te zetten om bijvoorbeeld gezonder te eten.