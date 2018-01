VN: "Zonder dringende maatregelen stijgt temperatuur al in 2040 met 1,5°C" TT

Bron: Belga 4 AFP Bosbrand in Californië (archiefbeeld). Wetenschap Als er niet snel nieuwe maatregelen worden genomen in de strijd tegen klimaatverandering, dan zal de gemiddelde temperatuur op aarde al in 2040 met 1,5 graden zijn toegenomen. Dat blijkt uit de ontwerptekst van een rapport van het IPCC, het VN-panel van klimaatexperts.

"Rekening houdend met de huidige evolutie van de uitstoot (van broeikasgassen, nvdr.) en van de huidige engagementen van de landen, is er een groot risico dat de aarde met meer dan 1,5°C zal opwarmen in vergelijking met het pre-industriële niveau", zo staat in de ontwerptekst.

Omdat de broeikasgassen lange tijd in de atmosfeer blijven hangen, heeft de wereld nog maar 12 tot 16 jaar tijd om een kans van 50 procent op een temperatuurstijging van meer dan 1,5 graden af te wenden, blijkt nog uit het rapport.

Het rapport van IPCC is nog niet gepubliceerd, maar werd al ingekeken door het Franse persbureau AFP. De bedoeling is om de wetenschappelijke bevindingen dit najaar voor te stellen. IPCC benadrukt wel dat er tegen dan nog wijzigingen in de tekst kunnen opduiken.

De enige mogelijkheid om de opwarming tegen te gaan is "een versnelde invoering van snelle, diepgaande en multisectoriële maatregelen", klinkt het nog. De focus moet liggen op een stevige terugdringing van de energiebehoefte, de verdere uitbouw van hernieuwbare energie, een koolstofarme elektriciteitssector en een snelle beëindiging van het gebruik van steenkool. Voorts wordt er gewezen op het belang van bossen, die CO2 uit de atmosfeer kunnen halen.