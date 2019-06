Vliegen in vleugels? KLM en TU Delft werken aan V-vormig vliegtuig Redactie

02 juni 2019

14u40

Bron: AD 0 Wetenschap KLM en TU Delft gaan samen werken aan het verduurzamen van de luchtvaart met een nieuw vliegtuigconcept. Bij de Flying-V is er geen romp met daaraan twee vleugels, zoals de huidige vorm, maar heeft het vliegtuig de vorm van de letter V. Dat betekent dat passagiers, het vrachtdek én de brandstoftanks in de vleugels zitten.

Pieter Elbers, president-directeur van de luchtvaartmaatschappij en Prof. dr. Henri Werij, Decaan Faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek, TU Delft tekenden vandaag op het jaarcongres van de IATA in Seoul het samenwerkingsconcept. Als alles meezit, is er in oktober een prototype op schaal klaar van het nieuwe toestel. Deze wordt aan het publiek gepresenteerd tijdens de KLM Experience Dagen op de luchthaven van Schiphol.



Het ontwerp verbruikt door de vorm en een lager gewicht maar liefst twintig procent minder brandstof dan de Airbus A350, het modernste vliegtuig dat de wereld momenteel heeft. “Ons uiteindelijke doel: emissieloos vliegen. Deze samenwerking met KLM biedt een geweldige kans om daadwerkelijk verandering teweeg te brengen”, aldus Henri Werij.

Passagiersbeleving

Urenlang opgekropt in een vliegtuig zitten hoort er bij, maar ook daar gaan de onderzoekers naar kijken. De passagiersbeleving en hun comfort wordt onderzocht. Zoals het ontwerp nu is, passen er 314 passagiers in het vliegtuig. “Maar als het vliegtuig echt gebouwd gaat worden, kunnen er nog andere keuzes gemaakt worden”, aldus een woordvoerster van TU Delft. “Dichter bij elkaar of juist verder weg. Dat is aan de vliegtuigbouwer.”