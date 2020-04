Vlaming vertrouwt de wetenschap, maar wantrouwt wetenschappers WDw

22 april 2020

10u02

Het vertrouwen van de Vlamingen in de wetenschap blijft groot, maar het vertrouwen in individuele wetenschappers is dat veel minder. Dat blijkt uit de Wetenschapsbarometer van 2019. Zowat zeven op de tien Vlamingen heeft vertrouwen in de wetenschap, amper vier op de tien gelooft dat je ook kan vertrouwen in wat wetenschappers zeggen.

De wetenschapsbarometer werd in november en december vorig jaar afgenomen door iVOX bij 1.300 respondenten. Er is dus nog geen sprake van een effect van de coronacrisis. Uit het onderzoek blijkt dat het vertrouwen van de Vlaming in wetenschap groot is. Negen op de tien respondenten gaven aan het nut van wetenschap en onderzoek te erkennen. Zeven op de tien zeggen expliciet vertrouwen te hebben in de wetenschap en 75 procent blijft wetenschappelijk onderzoek belangrijk vinden, ook als het niet meteen een praktisch nut heeft.

Steun van overheid

Het vertrouwen in individuele wetenschappers is een ander paar mouwen. Amper vier op de tien Vlamingen zegt te kunnen vertrouwen wat wetenschappers zeggen. Iets meer dan de helft denkt dat wetenschappers werken volgens strikte regels en procedures. Bijna een derde van de respondenten zegt dat er te veel op wetenschap wordt vertrouwd en te weinig op gevoel. En slechts de helft van de Vlamingen gaat akkoord met de stelling dat technologische vernieuwingen omarmd moeten worden, al vindt 70 procent wel dat de wetenschap door de overheid gesteund mag worden.

Geïnteresseerd

De Vlaming is over het algemeen wel geïnteresseerd in wetenschap, blijkt nog uit de barometer. Ongeveer 65 procent noemt zichzelf geïnteresseerd, ongeveer evenveel als in de eerste wetenschapsbarometer in 2018. Vooral geneeskunde en psychologie scoren goed, al hebben mannen duidelijk meer interesse in zaken als computers, techniek, economie, politiek en exacte wetenschappen. Vrouwen geven veeleer aan interesse te hebben in psychologie, taal, kunst en geneeskunde.

Deze editie toont aan dat de interesse en het vertrouwen van de Vlamingen in de wetenschap groot blijft Hilde Crevits (CD&V), Vlaams minister van Innovatie

Vlaams minister van Innovatie Hilde Crevits (CD&V) reageert alvast tevreden op de resultaten van dit jaar. “Deze editie toont aan dat de interesse en het vertrouwen van de Vlamingen in de wetenschap groot blijft”, zegt ze. Tegelijkertijd is er ook nog werk aan de winkel, bijvoorbeeld om de Vlaming technologische vernieuwingen meer te laten omarmen, klinkt het.

