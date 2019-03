Vlaming heeft gemiddeld drie dagen nodig om overgang naar zomertijd te verteren Redactie

28 maart 2019

07u31

Vorig jaar stelde de Europese Commissie het winter- en zomeruur ter discussie. Uit een online poll bleek dat van de 4,5 miljoen EU-burgers die hun stem uitbrachten 80 procent het zat is om twee keer per jaar hun biologische klok te moeten aanpassen. Toch zetten we komend weekend traditiegetrouw onze klok weer een uurtje vooruit. Maar in welke mate wordt onze dagelijkse routine hierdoor ontregeld? Telenet onderzocht welke invloed de overschakeling naar het zomeruur op ons kijkgedrag heeft.

De overschakeling naar het zomeruur lijkt, dankzij het uur verloren slaap, klassiek moeilijker te verteren dan de overgang naar de wintertijd. Uit de cijfers blijkt dat mensen anticiperen op het komende uur slaapverlies door op zaterdag (de dag voor het verzetten van de klok) vroeger naar bed te gaan: we stoppen gemiddeld een half uur vroeger met televisiekijken: om 22u41 in plaats van om 23u07. Op de zondag ná de uurswitch is dit effect nog duidelijker voelbaar en stoppen de meeste mensen al om 22u29 met kijken – opnieuw 35 minuten eerder dan normaal. De impact blijft voelbaar tot en met dinsdag, wanneer we nog steeds 27 minuten vroeger onze televisie uitschakelen. Daarna normaliseert het uur waarop men de dag afsluit zich en valt die weer grotendeels samen met de situatie van voor het zomeruur.

Trage Limburgers

Regionaal zijn er wel wat verschillen qua kijkgedrag: Limburg voelt de naweeën van de aanpassing het langst van iedereen en zet op donderdag en vrijdag, anderhalve week na het ingaan van de zomertijd, respectievelijk 50 minuten en 1u18min vroeger de schermen uit. Bij de andere provincies is het verschil dan al geslonken naar maximum 19 minuten.

Volgens dr. Liese Exelmans, die aan de University of Michigan onderzoek doet naar de link tussen mediagebruik en slaapgewoontes, is het opmerkelijk dat het zomeruur ons kijkgedrag dermate beïnvloedt. “Kijkgewoonten of mediagewoonten in het algemeen zijn meestal sterk geritualiseerd en dus moeilijk te veranderen. Deze resultaten tonen aan dat het winter- en zomeruur sterke ‘prikkels’ zijn die ingebakken gewoonten kunnen beïnvloeden.”

Invloed winteruur

Op de zaterdagavond voor de overschakeling naar winteruur ziet Telenet juist dat mensen niet per se veel vroeger of later gaan slapen, maar op zondag zetten mensen hun scherm wél later uit dan normaal. Maandag stoppen we dan weer vroeger met kijken, op woensdag later, op donderdag stoppen we op het ‘normale’ uur en op vrijdag weer later: in tegenstelling tot de verwachting lijkt het uur extra slaap van de overschakeling naar het winteruur ons dus langer te ontregelen dan het uur minder slaap bij het ingaan van de zomertijd.