Vlaanderen ziet ze vliegen: ’UFO-treintje’ blijken satellieten van Elon Musk KMJ/MAC

21 februari 2020

14u49 12 Wetenschap Het Belgisch UFO-meldpunt kreeg vrijdag meer dan tien meldingen van over heel Vlaanderen over een lichtjestrein die minutenlang aan de hemel stond. De mysterieuze lichtjes blijken geen UFO’s, maar satellieten van Starlink, gemaakt door SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk.

“De weersomstandigheden waren natuurlijk ideaal, er was geen wolkje aan de lucht”, zegt Frederick Delaere, coördinator van het Belgisch UFO-meldpunt. “Aan de beschrijving te horen, was mij meteen duidelijk wat al die mensen tijdens de vroege ochtendspits hadden waargenomen: op Cape Canaveral in Florida heeft SpaceX met een Falcon raket opnieuw 60 satellieten gelanceerd en die konden we nu toevallig zien vanuit Vlaanderen. Het is al de vijfde lancering, er draaien er dus al 300 rond de aarde. Wat we zien is de reflectie van de zon op de satellieten van 260 kilogram per stuk.”

Volgens de website Heavens Above is de kans groot - als de weersomstandigheden meezitten - dat we nog wel vaker dat treintje aan het Vlaamse firmament zien passeren. “Starlink wil in totaal12.000 satellieten op enkele honderden kilometer boven de aarde rondjes laten draaien want Musk wil dat snel internet in 2024 voor iedereen in de wereld bereikbaar wordt”, zegt Delaere. Musk krijgt behoorlijk wat tegenwind van wetenschappers van onder meer NASA omdat er al zoveel satellieten en ruimtetuigen in een baan rond de aarde draaien en de kans op botsingen daardoor alleen maar groter wordt.