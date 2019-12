Vlaamse universiteiten kiezen voor transparantie over dierproeven tvc

03 december 2019

10u12

De Vlaamse universiteiten kiezen voortaan voor maximale transparantie over dierproeven voor wetenschappelijk onderzoek. Dat meldt de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR), het samenwerkingsverband van de vijf Vlaamse universiteiten. De universiteiten steunen ook de beleidsambitie van de Vlaamse regering voor de ontwikkeling van alternatieve onderzoeksmethoden.

De Belgische Raad voor Proefdieronderzoek BCLAS kondigt aan dat 19 Belgische onderzoekscentra de transparantieverklaring inzake proefdieronderzoek hebben ondertekend. Onder hen ook de vijf Vlaamse universiteiten.

"Baanbrekend biomedisch onderzoek blijft nodig om mensen met kanker en ziektes zoals dementie of Parkinson een kwaliteitsvolle toekomst te geven", meldt de VLIR deze ochtend in een persbericht. "Hiervoor is onderzoek nodig om lichaams- en ziekteprocessen beter in kaart te brengen. Voor bepaalde delen van dat onderzoek zijn nu nog proefdieren nodig. Ook blijft het een uitdaging om ziekten te bestrijden bij dieren."

Wij verwelkomen de vraag om alternatieve onderzoeksmethoden te stimuleren Koen Verlaeckt

"Door open te communiceren willen we meer duidelijkheid scheppen over wanneer, hoe en waarom experimenten met dieren nog nodig zijn en welke initiatieven genomen worden om het aantal proeven met dieren te verminderen of ze te vervangen door alternatieve methoden", zegt Luc Sels, voorzitter van de VLIR.

Met de transparantieverklaring benadrukken de universiteiten dat ze dierenwelzijn ter harte nemen. "Wij verwelkomen de vraag om alternatieve onderzoeksmethoden te stimuleren en te inventariseren", zegt Koen Verlaeckt, secretaris-generaal van de VLIR.

De VLIR rekent erop dat de Vlaamse regering de nodige financiering ter beschikking stelt voor de ontwikkeling van alternatieve methoden.