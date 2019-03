Vlaamse geoloog levert bewijs voor vloedgolf na meteorieteninslag 66 miljoen jaar geleden NLA

30 maart 2019

14u23

Bron: Belga 0 Wetenschap Voor het eerst is fysiek bewijs geleverd dat een verwoestende vloedgolf op de meteorieteninslag op het Mexicaanse schiereiland Yucatan 66 miljoen jaar geleden volgde. Het leven op aarde kwam grotendeels door deze ramp aan het einde. Het bewijs werd na een onderzoek in een gesteentelaag in Noord-Dakota (VS) gevonden. Dat meldt geoloog Johan Vellekoop (KU Leuven/VUB), die als postdoctoraal onderzoeker meewerkt aan de studie.

De inslag van de 10 kilometer brede meteoriet veroorzaakte verschillende zware aardbevingen. Tot hiertoe waren er weinig fysieke bewijzen dat die meteorieteninslag vloedgolven teweeggebracht zou hebben. Uit de studie blijkt dat de gesteentelaag in Noord-Dakota gevormd werd door een vloedgolf die binnen enkele uren na de meteorieteninslag het land in de omgeving overspoelde. De gesteentelaag lag zo’n 3.000 kilometer ten noorden van de krater.

In de gesteentelaag werden honderden fossielen gevonden van vissen en dinosauriërs, tot bomen en haaientanden. "In de kieuwen van de vissen bevonden zich tektieten, fragmenten aards gesteente die door de inslag van de meteoriet gesmolten zijn en in de ruimte werd gekatapulteerd. Tijdens hun val naar de aarde stollen ze weer. Ook in de hars van fossiele bomen vonden we zulke tektieten terug. Deze vondsten bewijzen dat de dier- en plantensoorten gesneuveld zijn als rechtstreeks gevolg van de meteorieteninslag", aldus Vellekoop.

De resultaten van de studie zullen op 1 april in het vakblad PNAS gepubliceerd worden.