Vlaams topteam bundelt krachten om zich op epidemieën voor te bereiden Brecht Herman

23 april 2018

17u31 0 Wetenschap Een team van negen ervaren wetenschappers gaat zich fulltime bezighouden met epidemieën. Door grondiger voorbereid en gestructureerder te werken zal het nieuwe ‘outbreak research team’ op termijn levens redden. Geen overbodige luxe, want epidemieën zullen steeds vaker voorkomen. Tot in België.

De wereld wordt steeds slimmer en vindingrijker, maar de ebola-uitbraak die tussen 2013 en 2016 ruim 11.000 levens eiste: daar waren we duidelijk niet op voorbereid. Het was een wake-up call, die de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) serieus heeft genomen. Eerder dit jaar voegde het aan de lijst met prioritaire ziekten de onbekende ‘ziekte X’ toe, die symbool staat voor een ernstige internationale epidemie die snel kan uitbreken. Ook Vlaanderen reageert nu.

