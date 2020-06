Virologen vinden sporen van nieuw coronavirus in rioolwatermonster uit 2019 in Barcelona “Zeker interessant, maar nog te vroeg om conclussies te trekken” HAA

26 juni 2020

21u31

Bron: Reuters 14 Wetenschap Spaanse virologen hebben sporen van het nieuwe coronavirus ontdekt in rioolwater uit Barcelona dat in maart 2019 werd verzameld. Dat is opmerkelijk, want negen maanden later - in december 2019 - werd Covid-19 pas voor het eerst geïdentificeerd in de Chinese metropool Wuhan, aan de andere kant van de wereld. De Universiteit van Barcelona maakte de vondst bekend. Het resultaat moet nog onderworpen worden aan vervolgonderzoek.

Een team wetenschappers van de universiteit analyseert sinds midden april van dit jaar stalen rioolwater om mogelijk nieuwe uitbraken in de Spaanse stad te kunnen detecteren. De vorsers beslisten om ook oudere rioolwatermonsters aan tests te onderwerpen. Ze ontdekten zo aanvankelijk dat het virus al op 15 januari 2020 aanwezig was in Barcelona, ofwel 41 dagen voor de eerste coronabesmetting in de stad officieel werd bekendgemaakt.

Vervolgens keken de onderzoekers nog verder terug in de tijd, en gingen over tot het testen van stalen rioolwater die tussen januari 2018 en december 2019 werden verzameld. In een van die monsters troffen ze sporen van het nieuwe coronavirus SARS-CoV-2 aan, meldt de universiteit. “Het ging om een kleine hoeveelheid, maar ze was positief”, citeert de Universiteit van Barcelona hoofdonderzoeker Albert Bosch.

De analyse zal nu voorgelegd worden voor peerreview. Dat betekent dat vakgenoten het verloop van het onderzoek en de resultaten onder de loep zullen nemen. Volgens Joan Ramon Villalbi van het Agentschap voor de Volksgezondheid in Barcelona is het resultaat “zeker interessant”, maar is het nog te vroeg om definitieve conclusies te trekken.

“Meer data, meer studies en meer stalen zijn nodig om te kunnen bevestigen of uitsluiten dat het gaat om een fout in het laboratorium of een methodologisch probleem”, aldus de Spanjaard. Er wordt nog op gewezen dat het nieuwe coronavirus gelijkenissen vertoont met andere luchtweginfecties en het eerste onderzoek mogelijk een vals positief resultaat heeft opgeleverd. Extra analyse zal dit alles nu moeten uitwijzen.