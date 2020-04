Virologen en epidemiologen zijn de nieuwe rocksterren: “Dit is geen saaie, stoffige job” Fien Tondeleir

18 april 2020

11u24 0 Wetenschap Ze zijn de nieuwe rocksterren: de virologen en epidemiologen die ons door deze crisis loodsen en ons overstelpen met cijfers, grafieken, evoluties en adviezen. Broodnodig zijn ze, om leken als u en ik geen fake nieuws te doen geloven. Alleen: er zijn máár negen Vlaamse studenten die dit jaar een masteropleiding epidemiologie volgen. “Ik hoop dat dit virus ons naamsbekendheid geeft. Dit is geen saaie, stoffige job.”

Marc Van Ranst vond virologie altijd al “rock-’n-roll”, maar sinds kort is hij niet meer de enige: hij krijgt nu ook brieven van kinderen die “viruloog” willen worden. Hij studeerde geneeskunde, trok voor vier jaar naar het departement microbiologie en immunologie aan het Albert Einstein College of Medicine in New York en behaalde nadien zijn doctoraat in de virologie. Onderwerp: het humaan papillomavirus. Viroloog Steven Van Gucht was dan weer verbonden aan de Gentse faculteit Diergeneeskunde.

Net als een virus verspreidt de opleiding virologie zich over verschillende vakgebieden. “Het is geen afstudeerrichting, maar elk jaar krijgen honderden studenten er wel les over”, zegt Stephanie Lenoir, communicatieverantwoordelijke aan de UGent. “Het gaat om studenten diergeneeskunde, biomedische wetenschappen, biologie, biochemie, geneeskunde...”

Microbioloog

Maar wat doet een viroloog precies? “Terwijl een bacterioloog focust op schimmels, houdt een viroloog zich bezig met virussen en hun karakteristieken. Dat kan bij dieren zijn, maar ook bij mensen of planten", zegt professor Jean-Pierre Van geertruyden. Hijzelf is professor Global Health aan de Universiteit Antwerpen en docent epidemiologie. “Epidemiologen zoeken dan weer naar oorzaken en gevolgen van ziektes op de maatschappij. Ze kijken hoe iets zich onder de mensen verspreidt en wat de evolutie van de ziekte beïnvloedt. Al zijn dat zeker niet alleen pandemieën. Ook borstkankeronderzoek hoort daar bij. Een epidemioloog linkt data aan volksgezondheid en beleid." Letterlijk betekent epidemiologie ‘datgene wat over het volk ligt’. Er zijn ook nog microbiologen. “Zoals onze collega Herman Goossens”, aldus professor Van geertruyden. “Microbiologie is verwant met virologie en onderzoekt microben en virussen in een laboratorium.”

Terug naar de epidemiologie: maar negen Belgische studenten - zes vrouwen en drie mannen - volgen momenteel de huidige tweejarige master aan de UAntwerpen, sinds 2012 de enige universiteit in Vlaanderen die de opleiding aanbiedt - epidemioloog is voorlopig geen erkende beroepstitel in ons land, maar afgestudeerden worden door de Nederlandse Vereniging voor Epidemiologie wel officieel erkend. “Elke opleiding wil internationaal gaan, wij willen nationaal gaan”, lacht professor Van geertruyden. “Er zijn meer buitenlandse studenten ingeschreven. De nood aan epidemiologen is vooral hoog in ontwikkelingslanden waar de gezondheidszorg veel minder sterk is."

Ook Van geertruyden zelf focust zich op corona in onder meer Afrika en Zuidoost-Azië. “Ik hoop dat dit virus de opleiding naamsbekendheid geeft. Maar ook zonder corona is dit geen saaie, stoffige job, hoor. Ik heb op het terrein gestaan, regelmatig veldonderzoek gedaan bij een nationale meningitisuitbraak of mazelenuitbraak, op zoek gegaan naar de laatste poliogevallen,... Natuurlijk is een epidemioloog met cijfers bezig, maar het is een gedroomde opleiding voor wie fake nieuws en valse data van echte wil onderscheiden - dat zijn de cijfers en interpretaties die jullie, de pers, naar de mensen brengen, hé.”

Guinee

En om na te gaan welke effecten maatregelen nu precies hebben. Daar peilt ook de grote coronastudie van de UA naar. “Toen ik vrienden en familie vorig jaar vertelde dat ik deze richting zou gaan studeren, werden er wel eens wenkbrauwen gefronst”, zegt student Björn Geysemans (37) uit Antwerpen, ook verpleegkundige in het Militair Hospitaal in Neder-Over-Heembeek. “Vandaag moet ik niemand nog uitleggen waarmee ik bezig ben." Zijn interesse voor de studie werd aangewakkerd tijdens een missie als B-Fastlid naar Guinee waar ebola in 2014 uitbrak. “Het is een stevige combo, dagelijks met coronapatiënten werken én erover studeren, maar met een goede planning lukt dat. Allé, dat zullen we in juni of september wel zien." (lacht)