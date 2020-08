Virgin Galactic werkt aan supersonisch passagiersvliegtuig kv

03 augustus 2020

19u35

Bron: Virgin Galactic, Business Insider 60 Wetenschap Virgin Galactic, het ruimtetoerismebedrijf van de Britse miljardair Richard Branson, wil zich nu ook toespitsen op ultrasnel passagierstransport. Het bedrijf onthulde vandaag een voorlopig ontwerp voor een supersonisch jetvliegtuig dat tot 19 mensen tegelijkertijd kan vervoeren aan mach 3, oftewel drie keer sneller dan het geluid. De toestellen zouden dus een topsnelheid van 3.578 kilometer per uur moeten halen. Reizigers zouden zo op anderhalf uur van Londen naar New York kunnen reizen.

Voor de ontwikkeling van het toestel werkt Virgin Galactic samen met Rolls-Royce, dat de motor voor het supersonische vliegtuig zal bouwen. Rolls-Royce ontwikkelde in het verleden ook de motor voor de Concorde, de supersonische passagiersjet die werd ontwikkeld onder impuls van de Britse en Franse overheden, tot 2003 in gebruik was en vloog aan mach 2 (2.385 kilometer per uur).

Voor de ontwikkeling van het nieuwe vliegtuig kan Virgin Galactic ook rekenen op de steun van NASA en van de Federal Aviation Administration, de Amerikaanse luchtvaartautoriteit.



Het ultrasnelle toestel heeft officieel nog geen naam, maar heeft op de staart wel ‘N2000VG’ staan. Het zou 9 tot 19 mensen tegelijkertijd kunnen vervoeren en vliegen op een hoogte van meer dan 60.000 voet (18 kilometer). Bovendien zal de cabine van het vliegtuig, naargelang de wensen van de klant, ook ingedeeld kunnen worden in een business- en eersteklas-sectie. Verder wil Virgin Galactic ook gebruik maken van vooruitstrevende, duurzame vliegtuigbrandstof, zo deelt het mee op zijn website.

Het team zal nu overgaan naar de volgende ontwerpfase, bestaande uit het definiëren van specifieke systeemarchitecturen en configuraties en bepalen welke materialen moeten worden gebruikt bij het ontwerp en de fabricage van het vliegtuig. Het team zal zich ook buigen over de belangrijkste uitdagingen op vlak van temperatuurbeheer, onderhoud, geluid, emissies en economische factoren die routinematige commerciële hogesnelheidsvluchten met zich meebrengen, zo deelt het bedrijf mee in het persbericht.

Met het supersonische toestel wil Virgin Galactic reizen aan hoge snelheid praktisch, duurzaam, veilig en betrouwbaar maken, luidt het. Daarnaast zal het vliegtuig gebruik kunnen maken van de bestaande luchthaveninfrastructuur over de hele wereld.

George Whitesides, voormalig CEO van Virgin Galactic en nu Chief Space Officer van het bedrijf, vertelde recent in een interview met Business Insider dat het bedrijf met de supersonische jets hoopt om uiteindelijk een jaarlijkse omzet van zo’n 10 à 15 miljard dollar (8,5 à 12,8 miljard euro) te draaien.