Virgin Galactic test voor het eerst toeristisch ruimtetuig met drie opvarenden

22 februari 2019

18u53

Het ruimtetoerismebedrijf Virgin Galactic heeft vandaag vanuit de Amerikaanse Mojave-woestijn opnieuw en met succes een supersonische test verricht met zijn ruimteschip SpaceShipTwo, zo was op Twitter te volgen.

Het moedervliegtuig Eve steeg met het SpaceshipTwo op in de Mojavewoestijn om het ruimtevliegtuig op 40.000 voet zoals een bom los te laten. Het ruimtevliegtuig bereikte op eigen kracht tegen drie keer de snelheid van het geluid 93 kilometer hoogte, of boven de grens van de ruimte zoals die in de VS is vastgelegd: 80 kilometer hoogte. Het toestel had die arbitraire grens ook al in december bereikt, en streek na rechtsomkeert te hebben gemaakt probleemloos weer neer in de Mojave-woestijn.

Het SpaceShipTwo, alias Unity, voerde voor het eerst drie mensen mee: naast de piloten Dave Mackay en Michael Masucci ook astronautentrainer Beth Moses. Haar rol was niet alleen om voor het eerst een derde opvarende te zijn, maar ook om delen van de cabine te testen vooraleer Virgin Galactic zijn eerste klanten even in de ruimte laat vertoeven.

Congratulations to our Chief Astronaut Instructor, Beth Moses / @VGChiefTrainer. Today, you became the 571st human to travel into space. pic.twitter.com/0Zn7iTfOe9 Virgin Galactic(@ virgingalactic) link

Het ruimtevliegtuig van de Britse miljardair Richard Branson kan naast de twee piloten zes passagiers vervoeren. Volgens zender CNBC kost een ticket 250.000 dollar en hebben er al meer dan 600 mensen een contract ondertekend. Al met al leunde het gewicht kort aan bij wat het bij een commerciële vlucht zal zijn, aldus Branson.

De Unity voerde tijdens zijn vijfde supersonische vlucht ook vier wetenschappelijke experimenten van het Amerikaanse ruimtevaartbureau NASA mee.