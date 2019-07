Vinder wrak Titanic wil ook mysterie rond pilote Amelia Earhart oplossen jv

24 juli 2019

11u55

Bron: AP 0 Wetenschap Robert ‘Bob’ Ballard vond in 1985 het scheepswrak van de Titanic. Begin volgende maand waagt de 77-jarige oceanograaf zich voor een nieuwe expeditie aan een mysterie uit de luchtvaart. Voor National Geographic gaat hij op zoek naar het vliegtuig waarmee de Amerikaanse pilote Amelia Earhart in juli 1937 spoorloos verdween.

Ballard is een onderwaterarcheoloogie, die naast het wrak van de Titanic ook dat van het Duitse slagschip Bismarck ontdekte in 1989. Op 5 augustus zal hij van Samoa in Polynesië naar het atol Nikumaroro van de Phoenixeilanden in de Grote Oceaan trekken. De ploeg bestaande uit overwegend vrouwen zal er speuren naar het wrak van het vliegtuig van Amelia Earhart (1898-1937). Samen met navigator Fred Noonan wilde de vliegenierster in de zomer van 1937 een recordreis rond de wereld maken.

Op weg van Nieuw-Guinea naar het eilandje Howland, een vliegreis van 4.110 km, liep het op 2 juli 1937 boven de Grote Oceaan mis. De zoektocht van veertien dagen naar de twee vliegeniers bracht niks op. In 1939 werd Earhart officieel doodverklaard, mogelijk om haar echtgenoot te laten hertrouwen. Maar het mysterie is tot op vandaag nooit helemaal opgelost.

Met ‘Expeditie Amelia’, een special van twee uur die op 20 oktober zal worden uitgezonden, probeert National Geographic antwoorden te geven. Het team van Ballard zal onder meer onderwatervoertuigen op afstandsbediening inzetten. Een archeologische ploeg zal ook met speurhonden en DNA-stalen een kampplaats op het eiland Nikumaroro onderzoeken, waar Earhart en Noonan mogelijk verbleven.

Ballard en Earhart hebben gemeen dat ze beiden in Kansas geboren werden. Of hij het mysterie kan ontrafelen, is zeer de vraag. Zelf is Ballard hoopvol: “Ik zit niet in de business van mislukkingen”.