Vinder van Titanic geeft op: gecrasht vliegtuig van Amelia Earhart is onvindbaar

17 oktober 2019

12u07

Bron: The New York Times 0 Wetenschap Twee weken en enkele miljoenen dollars later gooit Robert Ballard - de man die het scheepswrak van de Titanic terugvond - de handdoek in de ring: hij kan het verloren vliegtuig waarmee Amelia Earhart in 1937 neerstortte niet vinden.

Robert ‘Bob’ Ballard trok in augustus twee weken naar het onbewoonde ringvormig eiland of ‘atol’ Nikurmaroro. Daar trachtte hij – in het kader van een door National Geographic gefinancierde expeditie - het mysterie rond het verdwenen vliegtuig van Amelia Earhart op te lossen. National Geographic koos niet zomaar voor Ballard: zijn cv is immers onklopbaar. Wie kan nog zeggen dat hij (in 1985) het wrak van de Titanic vond?



Toch kon Ballard de hoge verwachtingen niet inlossen. Hij en zijn team vonden geen enkele aanwijzing op Nikurmaroro die doet vermoeden dat er ooit een vliegtuig crashte. Toch is zijn expeditie niet voor niets geweest, stelt de onderzoeker. “We weten alvast waar het vliegtuig niet is”, reageert hij. “Dat vliegtuig bestaat. Het is niet zoals het monster van Loch Ness. En het zal gevonden worden.”

‘Schipbreukelingen’

Amelia Earhart is vermist sinds 2 juli 1937. Omstreeks 08.43 plaatselijke tijd verstuurde de pilote haar allerlaatste boodschap over de radio. Sindsdien ontbreekt ieder spoor van haar. De Amerikaanse pilote was onderweg naar een landingsplaats: het eiland Howland in de Stille Oceaan. Maar toen liep het mis. Er werd niets meer vernomen van de pilote en Fred Noonan, haar navigator.

De zoektocht van veertien dagen naar de twee vliegeniers bracht niks op. In 1939 werd Earhart officieel doodverklaard, mogelijk om haar echtgenoot te laten hertrouwen.

Later suggereerden de resultaten van moderne technieken dat Earhart en haar navigator, na een noodlanding, op het onbewoonde atol Nikumaroro waren terechtgekomen. Daarop zouden de twee als ‘schipbreukelingen’ zijn overleden: een hypothese die voor het eerst werd geformuleerd door de leden van The International Group for Historic Aircraft Recovery (TIGHAR).

Jarenlang wimpelde Ballard een eventuele expeditie naar Nikumaroro af. Totdat hij iets opmerkte op een foto waardoor hij als vanzelf zin kreeg om op onderzoek uit te gaan. Onderstaande foto werd in 1940 genomen door een Britse officier. Daarop staat een schip afgebeeld, met op de achtergrond atol Nikumaroro. Wie nog een beetje beter kijkt, ziet misschien een wazig object op de voorgrond: het landingsgestel van Earhart’s vliegtuig volgens Ballard.

Daarop deed Ballard wat onderzoek en trok hij met enkele archeologen van National Geographic Society naar het atol. Wat ze daar precies deden wordt zondag 20 oktober uitgezonden, op National Geographic weliswaar.