Vikingen waren niet allemaal Scandinaviërs, besluiten Deense en Britse onderzoekers TT

16 september 2020

20u14

Bron: Belga 0 Wetenschap Uit DNA-onderzoek van de stoffelijke resten van Vikingen blijkt dat ze niet allemaal Scandinaviërs waren. Onder hen waren ook afstammelingen van Zuid-Europeanen en zelfs Aziaten. De studie is vandaag verschenen in het blad Nature.

De onderzoekers zijn verbonden aan de universiteiten van Cambridge en Kopenhagen. Ze hebben 442 geraamtes geanalyseerd van Vikingen die doorheen Europa en Groenland werden begraven. Conclusie is dat het Vikingschap niet beperkt mag worden tot mensen met voorouders uit Scandinavië.

Volgens onderzoekster Eske Willerslev zijn er significante genenverspreidingen naar Scandinavië vanuit het zuiden van Europa en Azië voor er sprake is van het Vikingtijdperk dat, naar wordt aangenomen, start met de plundering van het klooster van Lindisfarne aan de Britse noordoostelijke kust in 793.



De drie eeuwen daarna zette de Scandinavische diaspora nederzettingen en handelsposten op van op het Amerikaanse continent tot in de Aziatische steppe. "Over dat enorme gebied", zegt Soren Sindbaek van het Moesgaard Museum in Denemarken, "hebben de Vikingen ideeën, technologieën en talen verspreid."

Terwijl er Vikingen waren die brutale rooftochten hielden tot in Rusland en het Midden-Oosten en ook slavenhandel bedreven, stichtten ze ook een stad als Dublin in Ierland en gaven de naam "Noormannen" aan de streek Normandië in Frankrijk. In de 9de eeuw stichtten ze Kievan Rus, een voorloper van de Russische staat. Hun prestaties roepen dus evengoed bewondering op als dat hun driestheid en brutaliteit angst hebben ingeboezemd.

De geraamten in Schotland werden begraven "met zwaarden en andere artefacten van de Vikingen" voordat er sprake was van vermenging met Scandinaviërs, menen de onderzoekers. Die zeggen dat de manier van begraven een heel andere kant toont van de Vikingen dan het beeld dat we hebben van hen als brutale plunderaars.