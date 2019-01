Vier miljoen euro Vlaamse steun voor bio-ethanolproject ArcelorMittal Gent jv

05 januari 2019

09u13

De Vlaamse regering kent een premie van vier miljoen euro toe aan C-SHIFT, een dochteronderneming van ArcelorMittal. C-SHIFT gaat in Gent afvalgassen van ArcelorMittal omzetten in bio-ethanol. Dat heeft Vlaams minister van Economie Philippe Muyters (N-VA) bekendgemaakt.

Momenteel komt het grootste deel van de bio-ethanoloproductie uit maïszetmeel of suikerriet. Maar volgens minister Muyters wordt dat model "steeds vaker gecontesteerd vanwege de impact op de voedselvoorziening en de biodiversiteit".

C-SHIFT gaat nu in Gent bepaalde restgassen, meer bepaald CO-rijk gas, van ArcelorMittal omzetten in bio-ethanol. Bedoeling is dat C-SHIFT jaarlijks 64.000 ton bio-ethanol kan produceren, goed voor de jaarlijkse voorziening van ethanol-gemengde benzine voor 100.000 auto's. Ander pluspunt: de CO2-uitstoot van ArcelorMittal kan met ruim 150.000 ton per jaar verminderd worden.

"Behalve de belangrijke ecologische component is dit project ook van groot strategisch belang voor het bedrijf en de hele sector. Het bedrijf breidt z'n activiteiten uit naar de productie en verhandeling van bio-ethanol en speelt daarmee in op de trend om zoveel mogelijk stoffen te recupereren en hergebruiken", legt minister Muyters uit.

De Vlaamse regering voorziet een ecologiepremie van vier miljoen euro. In totaal gaat het om een investering van 100 miljoen euro.