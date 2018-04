VIDEO: Vlieg mee met de supersonische vlucht van Virgin Galactic Joris Jansen sam

06 april 2018

22u13 2 Wetenschap Meer dan 2.300 kilometer per uur, zo snel vloog het VSS Unity-ruimtevaartuig van Virgin Galactic vandaag. Sinds de crash in 2014 was het de eerste testvlucht waarbij de raketmotor werd ontstoken.

Het ruimtevaartuig - volledige naam SpaceShipTwo VSS Unity - werd 14 kilometer hoog afgeworpen door het draagschip WhiteKnightTwo. De hybride raketmotor van de VSS Unity, die elementen van een vastebrandstofmotor en van een raketmotor met vloeibare brandstof combineert, werd gedurende dertig seconden ontstoken. Zo haalde het tuig een hoogte van 25.686 meter en een topsnelheid van mach 1,87 (2.309 kilometer per uur).

De VSS Unity keerde dertig minuten later zonder problemen terug naar een landingsbaan van de Mojave Air and Space Port. Tijdens de daling werd het vernieuwde remsysteem geactiveerd. Daarbij kantelde het dubbele staartstuk zestig graden, waardoor het oppervlak groter wordt en de luchtweerstand toeneemt. Dat maakt een tragere en veiligere afdaling door de atmosfeer mogelijk.

In mei vorig jaar is het vernieuwde remsysteem succesvol getest. Dit systeem bevat onder andere een mechanische pin die moet voorkomen dat het remsysteem voortijdig wordt ontkoppeld. Dat laatste gebeurde tijdens een testvlucht in oktober 2014, waardoor de VSS Enterprise tijdens het versnellen in stukken brak omdat hij te maken kreeg met te veel G-krachten. Het ruimtevaartuig stortte neer op aarde, waarbij een testpiloot om het leven kwam en een andere zwaargewond raakte.

Virgin Galactic heeft aangegeven dat het dit jaar nog een aantal bijkomende testvluchten uitvoert, waarbij de raketmotor elke keer voor een langere duur wordt ontstoken. Tijdens een van deze testvluchten moet het toestel een hoogte van zo'n 80 kilometer halen.

Toeristen

Het bedrijf van Richard Branson, oprichter van de Virgin-groep, hoopt later dit jaar al te beginnen met de eerste commerciële vlucht. Het is de bedoeling dat de VSS Unity een zestal ruimtetoeristen 110 kilometer hoog zal brengen, waarbij de passagiers gedurende ongeveer vijf minuten gewichtloosheid zullen ervaren. En dat alles voor de ronde prijs van 250.000 dollar (203.500 euro).