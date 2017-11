VIDEO: Vlaamse kitesurfer trotseert windsnelheid van orkaan voor de wetenschap Red Bull simuleert hoge windsnelheden voor Dag van de Wetenschap sam

Bron: Red Bull Media 0 Red Bull Media Wetenschap Beaufort, wat betekent dat eigenlijk? Voor de Dag van de Wetenschap demonstreert kitesurfer Steve Verelst (29) uit De Panne het in Duitsland voor de grootste particuliere turbine van Europa.

De turbine weegt maar liefst 2.800 kilogram en kan 432.000 kubieke meter lucht per uur opwekken. Verelst (29) trotseert zo windsnelheden tot 130 kilometer per uur. In zijn volledige uitrusting én met een kite van zeven m² onder de arm.

“Echt waanzin,” zegt Verelst. “Ik ben heel wat gewend, maar op 11 en 12 Beaufort was blijven staan echt ongelooflijk moeilijk, vergelijkbaar met wat we moeten ondergaan tijdens Red Bull Gone With The Wind. Dat is een evenement waarbij kitesurfers met windsnelheden van meer dan 7 Beaufort een kilometer tegen de wind in lopen met al hun materiaal, om dan de zee op te gaan en zoveel mogelijk 'air time' te verzamelen.

"Het is heerlijk om in dergelijke omstandigheden te kiten", vindt Verelst. "Zeker nu we sinds enkele jaren ook bij meer dan 7 Beaufort het water op mogen. Vroeger was dat verboden.”

“Wetenschap is echt overal,” reageert Femke Gebruers van Dag van de Wetenschap. “Wind is een krachtig natuurfenomeen met verwoestende eigenschappen. Het zou onmogelijk zijn om in zulke omstandigheden grootse sportprestaties neer te zetten zonder hulp van topwetenschappers en de allerbeste ingenieurs voor het ontwikkelen van hun gear.”

