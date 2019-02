VIDEO. Kijk hoe ruimteharpoen voor het eerst afval spietst sam

17 februari 2019

17u55

Bron: AP

De ‘ruimteharpoen’ waarmee wetenschappers in de ruimte rommel willen vangen, heeft de eerste test goed doorstaan. Op vrijgegeven beelden is te zien hoe de harpoen van het RemoveDebris-systeem een stuk metaal doorboort. Het apparaat kan ook rommel vangen met een net. Naar schatting zweeft zo’n 7.000 ton afval rond de aarde, een gevaar voor satellieten en ruimtetuigen. Het RemoveDebris-systeem, dat weliswaar nog lang niet operationeel is, stuurt gevangen afval met een zeil naar de atmosfeer om op te branden.

