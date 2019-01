VIDEO. Chinese sonde landt als eerste ooit succesvol op achterzijde van maan (en stuurt al meteen foto door) Redactie

03 januari 2019

07u37

Bron: AP/Reuters/CNN 0

De Chinese Chang’e 4-ruimtesonde is succesvol geland op de achterzijde van de maan. Dat meldt de Chinese staatsomroep CGTN via Twitter. China is daarmee het eerste land dat er in slaagt een landing te maken op de achterzijde van de maan.



Bekijk ook: