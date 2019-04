VIB mag omstreden DNA-veldproeven op maïs verderzetten AW

15 april 2019

13u16

Bron: Belga 0 Wetenschap Het VIB, het Vlaams Instituut voor Biotechnologie, mag een reeks veldproeven op maïs verderzetten. De federale overheid heeft groen licht gegeven voor de experimenten nadat het Europese Hof van Justitie de proeven in juli 2018 liet stilleggen. Er was een vergunning nodig voor de gebruikte CRISPR-techniek, waarbij het DNA van de planten wordt verknipt.

De federale overheid leverde vandaag de vergunning af waardoor de experimenten die in 2017 al waren opgestart, kunnen worden verdergezet. Dirk Inzé, wetenschappelijk directeur van het VIB-UGent-centrum voor Planten Systeembiologie, is tevreden met de beslissing maar begrijpt de bijkomende vergunningplicht niet. "Er is een wereldwijde consensus dat CRISPR-mutanten op zijn minst net zo veilig zijn als traditionele mutanten.”



Het Europees Hof oordeelde dat aanpassingen aangebracht met behulp van CRISPR geen uitzondering zijn op de bepalingen van de GGO-wetgeving.

Klimaatopwarming

Het VIB vindt de genetische aanpassing nodig om planten te ontwikkelen die bestand zijn tegen klimaatstress, de gevolgen van de klimaatopwarming. Dankzij die aanpassingen zou ook de milieu-impact van de landbouw verminderd kunnen worden.

Het VIB kan de veldproeven nu verderzetten, maar geeft nog aan dat de bewuste planten niet in de voedselketen terecht zullen komen.

CRISPR/CAS

CRISPR/Cas (uitgesproken als krisper/kas) is een methode om een mutatie te genereren op een vooraf bepaalde plaats in het DNA. De genbewerkingstechniek kan bepaalde eigenschappen van organismen veranderen zoals de vorm van bladeren of het soort antibioticum waartegen een bacterie bestand is.